A szerelem hatására megváltozunk: vajon valódi jellemfejlődésen megyünk át vagy csupán önfeladásról van szó?

De vajon valóban megváltozunk a párunk kedvéért, vagy inkább csak olyan oldalaink kerülnek felszínre, amelyek addig rejtve maradtak? A szerelem nemcsak egy érzelem, hanem a személyiségfejlődésünk egyik legintenzívebb mozgatórugója is. Előfordul, hogy egyetlen találkozás, egy lelkünket megérintő kapcsolat vagy akár egy perzselő, viszonzatlan érzelem nagyobb fordulatot és szellemi fejlődést hoz az életünkbe, mint hosszú évek önfejlesztésre irányuló munkája.

A szerelem nemcsak egy érzelem, hanem a személyiségfejlődésünk egyik legintenzívebb mozgatórugója is.

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A szerelem, mint a változás katalizátora

Amikor szerelembe esünk, a környezetünk minden bizonnyal felhívja a figyelmünket arra, ha változni kezdünk. Attól tartanak, hogy ha túlzott mértékben alkalmazkodunk a másikhoz, elveszítjük önmagunkat. Pedig nem minden változás jelent önfeladást.

Valójában az ember életének, személyiségének a két legnagyobb formáló ereje a szerelem és a szenvedés. Az egyik a vágyainkon keresztül hív bennünket fejlődésre, a másik a fájdalmon keresztül tanít. Ugyanakkor mindkettő képes arra, hogy kizökkentsen bennünket a megszokott kerékvágásból, és akár merőben új irányba terelje a sorsunkat.

Gondoljunk csak bele: hány olyan döntést hoztunk meg, amelyhez végül egy lelkünk mélyére hatoló érzelem adott bátorságot? Hányan költöztek távoli, ismeretlen városokba, váltottak munkahelyet, kezdtek új tanulmányokba vagy mertek kilépni a komfortzónájukból azért, mert ellenállhatatlanul húzta őket valami – vagy valaki, akiben hittek? Ezek a döntések valószínűleg sosem születtek volna meg a szerelem ereje nélkül.

Nem új emberré válunk, hanem közelebb kerülünk önmagunkhoz

Egy jól működő kapcsolat természetes módon alakítja a személyiségünket. Kifinomultabbá válik a kommunikációnk, türelmesebbek leszünk, megtanulunk kompromisszumokat kötni és nyitottabbá válunk más nézőpontokra.

Az, hogy a változásunk pozitív irányú- e, a következőben mutatkozik meg: egy egészséges kapcsolatban nem távolodunk el önmagunktól, hanem közelebb kerülünk a valódi lényünkhöz. Nem azért változunk, mert félünk a másik elvesztésétől, hanem azért, mert inspirációt kapunk a fejlődésre.

Talán mindannyian ismerjük azt a felemelő érzést, amikor valaki mellett a „legjobb önmagunkká” válunk. Nem kell szerepet játszanunk, nem kell bizonyítanunk az értékeinket, hanem egyre bátrabbak, magabiztosabbak és nyitottabbak leszünk. Ez a fajta változás nem vesz el belőlünk, hanem pozitív aspektusokat ad hozzá a személyiségünkhöz.