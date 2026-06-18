Teljes napfogyatkozás 2026 nyarán: ekkor és itt sötétül el az égbolt − Te is láthatod

A következő teljes napfogyatkozás 2026. augusztus 12-én lesz, amikor a Hold teljesen a Nap elé kerül, és rövid időre nappal is teljes éjszakai sötétség lesz. A jelenség Grönland, Izland és Észak-Spanyolország fölött halad át. Európában a megfigyelési pontok Spanyolország északi és keleti részein lesznek, a legjobban a katalóniai Altafullából lesz látható a jelenség.

2026 nyarán teljes napfogyatkozás lesz látható.

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Teljes napfogyatkozás: 1999 óta először Európában

A 2026-os égi jelenség azért is lesz különleges, mert ez lesz az első, Európából teljes egészében megfigyelhető teljes napfogyatkozás 1999 óta. Az asztroturizmus szakértői szerint emberek százezrei indulhatnak útnak, hogy élőben lássák.

Miért éppen Altafulla?

A katalán tengerparton fekvő Altafulla különösen jó helyszínnek számít, mert a település a teljes fogyatkozás sávjába esik, ráadásul nyugati-északnyugati irányban viszonylag nyitott a horizontja. A szakértők szerint ez azért nagyon fontos, mivel a jelenség időben közel esik a naplementéhez, tehát nagyon alacsonyan lesz a horizont felett.