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Teljes napfogyatkozás 2026 nyarán: ekkor és itt sötétül el az égbolt − Te is láthatod

spanyolország égi jelenség altafulla Teljes napfogyatkozás
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Különleges égi jelenségre készülhetnek a spanyol tengerparton élők és ott nyaralók. A katalóniai Altafulla városából 2026 nyarán teljes napfogyatkozás lesz látható.

A következő teljes napfogyatkozás 2026. augusztus 12-én lesz, amikor a Hold teljesen a Nap elé kerül, és rövid időre nappal is teljes éjszakai sötétség lesz. A jelenség Grönland, Izland és Észak-Spanyolország fölött halad át. Európában a megfigyelési pontok Spanyolország északi és keleti részein lesznek, a legjobban a katalóniai Altafullából lesz látható a jelenség. 

2026 nyarán teljes napfogyatkozás lesz látható.
2026 nyarán teljes napfogyatkozás lesz látható.
Forrás: 123.rf.com

Teljes napfogyatkozás: 1999 óta először Európában 

A 2026-os égi jelenség azért is lesz különleges, mert ez lesz az első, Európából teljes egészében megfigyelhető teljes napfogyatkozás 1999 óta. Az asztroturizmus szakértői szerint emberek százezrei indulhatnak útnak, hogy élőben lássák. 

Miért éppen Altafulla?

A katalán tengerparton fekvő Altafulla különösen jó helyszínnek számít, mert a település a teljes fogyatkozás sávjába esik, ráadásul nyugati-északnyugati irányban viszonylag nyitott a horizontja. A szakértők szerint ez azért nagyon fontos, mivel a jelenség időben közel esik a naplementéhez, tehát nagyon alacsonyan lesz a horizont felett. 

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Csodálatos képek a napfogyatkozásról
Forrás: Fcaebook/Ted Hesser

Meddig lesz látható?

A becslések szerint Altafullán a teljes takarás kevesebb mint két percig  tarthat. A hőmérséklet néhány fokkal csökkenhet, az állatok viselkedése is megváltozhat, és láthatóvá válhat a Nap koronája, az a halvány, ragyogó plazmagyűrű, amely normál körülmények között rejtve marad.

Mire kell figyelni?

A teljes napfogyatkozás megfigyeléséhez védőszemüveg szükséges, kivéve azt a néhány másodpercet vagy percet, amikor a Nap teljesen takarásban van. A szakértők hangsúlyozzák: a részleges fázisok alatt szabad szemmel belenézni veszélyes, mert maradandó szemkárosodást okozhat.

Magyarországról látható? 

Európa nagy részén, így Magyarországon ugyanekkor részleges napfogyatkozást láthatunk majd, de a teljes sötétség, a korona látványa és az úgynevezett „gyémántgyűrű-effektus” csak az említett sávban figyelhető meg.

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