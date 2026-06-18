Meghalt az 54 éves magyar színésznő: a gyilkos kór legyőzte

Az évekkel ezelőtt elhunyt Börcsök Enikő mellett Melissa McCarthy szinkronhangjaként is ismerhettük. Braun Rita hónapok óta küzdött súlyos betegségével, ami végül legyőzte őt.

Meghalt Braun Rita.

Forrás: 123.rf.com

Braun Rita egy ideje már beteg volt

Úgy tudni, Braun Ritát az utóbbi időben már nem tudták elérni az ismerősei és barátai, most a családja tudatta, meghalt. Az 54 évesen elhunyt szinkronszínésznő hónapok óta beteg volt, június 6-án a szervezete feladta a harcot − írja a Blikk.

„Tisztelt Ismerősök, Barátok! Mély fájdalommal tudatom Veletek, hogy Rita 2026.06.06.-án örökre elaludt. Sajnálom, hogy nem tudtuk előbb közölni, de most tudtunk belépni a fiókjába. Hónapokig küzdött, de a szervezete feladta a harcot... Hatalmas űrt hagyott maga után. Ez volt az ok, hogy nem lehetett elérni már az utóbbi időben. A búcsúztatása szűk Családi körben fog zajlani, a megértést s ennek tiszteletben tartását hálásan köszönjük. Kérek Mindenkit, hogy gondoljatok rá sok szeretettel és gyújtsatok egy gyertyát érte... Azt üzente a barátainak, hogy ne szomorkodjatok miatta és létezzetek mindig a körülményeitekhez képest békében és boldogságban. Felfoghatatlan, hogy elmentél Lulu, mint a Gyermekünk Édesanyja, örökre létezésünk része maradsz... A Gyászoló Család/ Szilveszter” – írta a család a közösségi oldalon.



Braun Rita játékfilmekben és színházban is játszott, szinkronhangként is ismert volt. A Kaméleon, a Nyócker!, a Nyers világ, a Rengeteg, Capitaly, és a Vakvagányokból is ismert volt, a 2021-ben elhunyt Börcsök Enikő mellett Melissa McCarthynak szinkronhangja volt.

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