Meghalt az 54 éves magyar színésznő: a gyilkos kór legyőzte

Az évekkel ezelőtt elhunyt Börcsök Enikő mellett Melissa McCarthy szinkronhangjaként is ismerhettük. Braun Rita hónapok óta küzdött súlyos betegségével, ami végül legyőzte őt.
Braun Rita egy ideje már beteg volt
Úgy tudni, Braun Ritát az utóbbi időben már nem tudták elérni az ismerősei és barátai, most a családja tudatta, meghalt. Az 54 évesen elhunyt szinkronszínésznő hónapok óta beteg volt, június 6-án a szervezete feladta a harcot − írja a Blikk.
„Tisztelt Ismerősök, Barátok! Mély fájdalommal tudatom Veletek, hogy Rita 2026.06.06.-án örökre elaludt. Sajnálom, hogy nem tudtuk előbb közölni, de most tudtunk belépni a fiókjába. Hónapokig küzdött, de a szervezete feladta a harcot... Hatalmas űrt hagyott maga után. Ez volt az ok, hogy nem lehetett elérni már az utóbbi időben. A búcsúztatása szűk Családi körben fog zajlani, a megértést s ennek tiszteletben tartását hálásan köszönjük. Kérek Mindenkit, hogy gondoljatok rá sok szeretettel és gyújtsatok egy gyertyát érte... Azt üzente a barátainak, hogy ne szomorkodjatok miatta és létezzetek mindig a körülményeitekhez képest békében és boldogságban. Felfoghatatlan, hogy elmentél Lulu, mint a Gyermekünk Édesanyja, örökre létezésünk része maradsz... A Gyászoló Család/ Szilveszter” – írta a család a közösségi oldalon.
Braun Rita játékfilmekben és színházban is játszott, szinkronhangként is ismert volt. A Kaméleon, a Nyócker!, a Nyers világ, a Rengeteg, Capitaly, és a Vakvagányokból is ismert volt, a 2021-ben elhunyt Börcsök Enikő mellett Melissa McCarthynak szinkronhangja volt.
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