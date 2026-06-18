Nem a víz az! Orvos árulja el, melyik a legjobb ital kánikulában

Kánikulában nagy a kiszáradás veszélye, különösen akkor, ha izzadékony és keveset iszik, de hamar rosszul leszünk akkor is, ha hosszabb ideig tartózkodunk meleg, rosszul szellőző helyiségben. Eddig úgy tudtuk, hogy a nagy melegben a víz a legjobb választás, ha folyadékot akarunk pótolni, ám Dr. Natasha Fernando brit orvos szerint van, ami hatékonyabb.

Egy brit orvos szerint nem biztos, hogy a víz a legjobb választás kánikulában.

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A legjobb ital kánikulában: nem biztos, hogy a víz az

Dr. Fernando arról beszélt, hogy a tej hidratáló hatása a vízét is meghaladhatja. Ennek oka, hogy cukrot, fehérjét, zsírt és nátriumot is tartalmaz, ezek pedig lassíthatják a folyadék kiürülését a gyomorból. Vagyis a szervezet hosszabb ideig megtartja a vizet. Dr. Fernando külön kiemelte: a szójatej is jó választás lehet, mert elektrolitokat tartalmaz, és ezek is segíti a rehidratációt hőség idején. Ajánlotta még a kókuszvízet és az uborkalevet is. Hangsúlyozta, arra is figyelni kell, hogy magas víztartalmú gyümölcsöket és zöldségeket fogyasszunk inkább a hús és a szénhidrátok helyett.

A kiszáradás tünetei: erre kell figyelni

A kiszáradás jele lehet a fokozott szomjúság, a szokásosnál ritkább vizelés, a szédülés vagy bizonytalanságérzés. Figyelmeztető tünet lehet a fáradtság, a száj, az ajkak és a nyelv kiszáradása, a beesett szem, valamint a sötétsárga vagy erős szagú vizelet is. Aki ilyen tüneteket észlel magán, kis kortyokban kezdje pótolni a folyadékot, ne egyszerre igyon nagy mennyiséget.

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