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Nem a víz az! Orvos árulja el, melyik a legjobb ital kánikulában

nyár víz kánikula hőség
Horváth Angéla
2026.06.18.
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A nagy melegben mindenki a vízhez nyúl először, pedig van egy olyan ital, amely hatékonyabban segítheti a folyadékpótlást. Kánikulában fontos odafigyelni a kiszáradás tüneteire is.

Kánikulában nagy a kiszáradás veszélye, különösen akkor, ha izzadékony és keveset iszik, de hamar rosszul leszünk akkor is, ha hosszabb ideig tartózkodunk meleg, rosszul szellőző helyiségben. Eddig úgy tudtuk, hogy a nagy melegben a víz a legjobb választás, ha folyadékot akarunk pótolni, ám Dr. Natasha Fernando brit orvos szerint van, ami hatékonyabb.

Egy brit orvos szerint nem biztos, hogy a víz a legjobb választás kánikulában.
Egy brit orvos szerint nem biztos, hogy a víz a legjobb választás kánikulában.
Forrás: Shutterstock

A legjobb ital kánikulában: nem biztos, hogy a víz az

Dr. Fernando arról beszélt, hogy a tej hidratáló hatása a vízét is meghaladhatja. Ennek oka, hogy cukrot, fehérjét, zsírt és nátriumot is tartalmaz, ezek pedig lassíthatják a folyadék kiürülését a gyomorból. Vagyis a szervezet hosszabb ideig megtartja a vizet. Dr. Fernando külön kiemelte: a szójatej is jó választás lehet, mert elektrolitokat tartalmaz, és ezek is segíti a rehidratációt hőség idején. Ajánlotta még a kókuszvízet és az uborkalevet is. Hangsúlyozta, arra is figyelni kell, hogy magas víztartalmú gyümölcsöket és zöldségeket fogyasszunk inkább  a hús és a szénhidrátok helyett.

A kiszáradás tünetei: erre kell figyelni

A kiszáradás jele lehet a fokozott szomjúság, a szokásosnál ritkább vizelés, a szédülés vagy bizonytalanságérzés. Figyelmeztető tünet lehet a fáradtság, a száj, az ajkak és a nyelv kiszáradása, a beesett szem, valamint a sötétsárga vagy erős szagú vizelet is. Aki ilyen tüneteket észlel magán, kis kortyokban kezdje pótolni a folyadékot, ne egyszerre igyon nagy mennyiséget.

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