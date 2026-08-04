Rá se lehet ismerni Keanu Reevesre − Őt aztán nem izgatja, hogy néz ki: FOTÓ

Keanu Reeves a kilencvenes években olyan filmekkel vált világhírűvé, mint a Féktelenül, az Ördög ügyvédje vagy a Mátrix. Akkoriban rövid frizurája, simára borotvált arca és kedves mosolya miatt milliók rajongtak érte. A borotválkozás elmaradt, de a népszerűsége töretlen.

Keanu Reeves a Mátrix Neójaként.

Forrás: WARNER BROS. PICTURES

Keanu Reeves sármos filmsztárból karakteres, szakállas ikon lett

A 61 éves világsztár mindig is kerülte a hollywoodi csillogást, és sosem tartozott azok közé, akik minden megjelenésük előtt kifogástalan külsőre törekednek és éppen ez is teszi olyanná, akit szinte mindenki kedvel. Legújabb nyilvános fotóján azonban mégis teljesen másképp fest, mint amit megszoktunk tőle. A friss felvételen dús, bozontos szakállal áll a Dogstarral a színpadon, ami ugyan karakteresebbé teszi a megjelenését, de idősebbnek is láttatja koránál.

Keanu Reeves a 20 évig téli álmot alvó Dogstar nevű bandában basszusgitározik.

Forrás: ZUMA Press Wire

Keanu Reevest imádja a világ: a színész, aki nagyon nem celeb

Keanu Reves amilyen sikeres és gazdag, olyan szerény. A mai napig jellemző rá, hogy a forgatások végén a gázsija egy részét és a stábtól kapott ajándékokat szétosztja a többi szereplő között, mert szerinte aránytalanul nagy az összeg és a jutalom, amit kap, sokan Hollywood legjobb fej hírességeként emlegetik. Ezen felül is rendszeresen adakozik, többek között leukémiás gyermekekért küzdő és a rák kutatására létrejött alapítványok javára. Keanu nemcsak tehetséges színész, de zenél is, a két évvel ezelőtt feltámasztott, 20 évig téli álmot alvó Dogstar nevű bandában basszusgitározik, emellett rendezett filmet is (A tai chi harcosa), é a párjával, Alexandra Granttel közösen írt könyve is megjelent.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: