Katalin hercegné már most megmutatta az ősz legdivatosabb színét – Nem a bordó lesz a szezon kedvence

Ha valaki, akkor Katalin hercegné pontosan tudja, hogyan lehet időtálló, mégis trendteremtő megjelenést választani. A walesi hercegné legutóbbi nyilvános szereplésén egy olyan blézert viselt, amely már most sejteti, milyen színek uralják majd az idei őszi gardróbokat.
Katalin hercegné blézere már most az ősz egyik legnagyobb divatkedvence lehet
A walesi hercegné a hétvégén megszakította nyári pihenését, hogy családjával együtt részt vegyen a 2026-os Nemzetközösségi Játékokon Glasgow-ban. Vilmos herceg, valamint három gyerekük, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg társaságában érkezett az eseményre, ahol a királyi család jókedvűen üdvözölte a közönséget.
Katalin ezúttal is kifinomult összeállítást választott: csíkos kötött felsőt viselt egy elegáns pliszírozott midi szoknyával, amelyet testszínű magassarkúval és bőrtáskával egészített ki. A szett igazi főszereplője azonban egy új blézer volt, amely azonnal felkeltette a divatrajongók figyelmét.
Nem a bordó, hanem a mélyzöld hódíthat idén ősszel
A hercegné új, kétsoros fazonú blézere mély sötétzöld árnyalatban készült, amely a divatszakértők szerint az idei ősz egyik meghatározó színe lehet. A luxuskategóriás, tiszta kasmírból készült darab Olaszországban készült, és klasszikus szabásának köszönhetően számtalan különböző ruhadarabbal kombinálható. A mélyzöld tónusok tökéletesen illenek az őszi időszak hangulatához: elegánsak, időtlenek, mégis frissebb alternatívát kínálnak a hagyományosan ilyenkor népszerű bordó árnyalatok helyett.
Ezért működik ennyire jól ez a szín
A sötétebb zöld árnyalatok egyszerre sugároznak eleganciát és visszafogottságot, miközben könnyen beilleszthetők egy kapszulagardróbba is. Egy ilyen blézer farmerral, szövetnadrággal, szoknyával vagy akár ruhával is jól mutat, így nem meglepő, hogy a divatvilág szerint a sötétzöld az előttünk álló szezon egyik legfontosabb trendje lehet.
Ha Katalin hercegné választásai az elmúlt években bármit is megmutattak, az az, hogy a klasszikus szabás és az időtálló színek ritkán mennek ki a divatból – a mélyzöld pedig minden jel szerint idén ősszel kiemelt szerepet kap.
A Nemzetközösségi Játékokon Katalin hercegné öltözete mellett a legfiatalabb családtag, Lajos herceg kapta a legnagyobb figyelmet. Megint ellopta a show-t. Kattints a képre a galériáért!
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