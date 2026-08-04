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Katalin hercegné már most megmutatta az ősz legdivatosabb színét – Nem a bordó lesz a szezon kedvence

trend Katalin hercegné szín ősz
Nagy Anna
2026.08.04.
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Miközben a legtöbben még a nyári trendeket követik, a hercegné már az őszi divatot diktálja. Katalin hercegné egy olyan elegáns árnyalat mellett tette le a voksát, amely várhatóan 2026 egyik legnagyobb slágere lesz.

Ha valaki, akkor Katalin hercegné pontosan tudja, hogyan lehet időtálló, mégis trendteremtő megjelenést választani. A walesi hercegné legutóbbi nyilvános szereplésén egy olyan blézert viselt, amely már most sejteti, milyen színek uralják majd az idei őszi gardróbokat.

Katalin hercegné Glasgow-ban, a Nemzetközösségi Játékokon.
Katalin hercegné megmutatta, mi lesz az ősz színe a Nemzetközösségi Játékokon Glasgow-ban.
Forrás: Pool/i-Images via ZUMA Press/Northfoto

Katalin hercegné blézere már most az ősz egyik legnagyobb divatkedvence lehet

A walesi hercegné a hétvégén megszakította nyári pihenését, hogy családjával együtt részt vegyen a 2026-os Nemzetközösségi Játékokon Glasgow-ban. Vilmos herceg, valamint három gyerekük, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg társaságában érkezett az eseményre, ahol a királyi család jókedvűen üdvözölte a közönséget.

Katalin ezúttal is kifinomult összeállítást választott: csíkos kötött felsőt viselt egy elegáns pliszírozott midi szoknyával, amelyet testszínű magassarkúval és bőrtáskával egészített ki. A szett igazi főszereplője azonban egy új blézer volt, amely azonnal felkeltette a divatrajongók figyelmét.

Katalin hercegné megmutatta, mi lesz az ősz színe a Nemzetközösségi Játékokon Glasgow-ban.
Katalin hercegné nagyon elegáns volt a Nemzetközösségi Játékokon Glasgow-ban.
Forrás:  Pool/i-Images via ZUMA Press/Northfoto

Nem a bordó, hanem a mélyzöld hódíthat idén ősszel

A hercegné új, kétsoros fazonú blézere mély sötétzöld árnyalatban készült, amely a divatszakértők szerint az idei ősz egyik meghatározó színe lehet. A luxuskategóriás, tiszta kasmírból készült darab Olaszországban készült, és klasszikus szabásának köszönhetően számtalan különböző ruhadarabbal kombinálható. A mélyzöld tónusok tökéletesen illenek az őszi időszak hangulatához: elegánsak, időtlenek, mégis frissebb alternatívát kínálnak a hagyományosan ilyenkor népszerű bordó árnyalatok helyett.

Ezért működik ennyire jól ez a szín

A sötétebb zöld árnyalatok egyszerre sugároznak eleganciát és visszafogottságot, miközben könnyen beilleszthetők egy kapszulagardróbba is. Egy ilyen blézer farmerral, szövetnadrággal, szoknyával vagy akár ruhával is jól mutat, így nem meglepő, hogy a divatvilág szerint a sötétzöld az előttünk álló szezon egyik legfontosabb trendje lehet.

Ha Katalin hercegné választásai az elmúlt években bármit is megmutattak, az az, hogy a klasszikus szabás és az időtálló színek ritkán mennek ki a divatból – a mélyzöld pedig minden jel szerint idén ősszel kiemelt szerepet kap.

A Nemzetközösségi Játékokon Katalin hercegné öltözete mellett a legfiatalabb családtag, Lajos herceg kapta a legnagyobb figyelmet. Megint ellopta a show-t. Kattints a képre a galériáért!

Vilmos herceg, György herceg,Lajos herceg és Sarolta hercegnő feszülten figyelik a Nemzetközösségi Játékokat a lelátón.
Természetesen Katalin hercegné is ott volt.
Sarolta hercegnő éppen Lajos herceggel konzultál.
Vilmos herceg a legkosebb gyerekével, Lajossal beszélget.
Lajos herceg nagyon magyaráz valamit Sarolta hercegnőnek.
És íme, lajos herceg, ahogy ismét ellopja a show-t kalapjában.
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Vilmos herceg, György herceg,Lajos herceg és Sarolta hercegnő feszülten figyelik a Nemzetközösségi Játékokat a lelátón.
PA Wire

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