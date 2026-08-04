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Bradley Cooper és Gigi Hadid összeházasodhattak – Gyűrűvel az ujjukon kapták őket lencsevégre

TIDNY-13 - TheImageDirect.com
hollywood gigi hadid bradley cooper gyűrű
Klusovszki Kíra
2026.08.04.
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Felrobbantotta az internetet egy friss párizsi fotó, amelyen Hollywood kedvenc álompárja gyűrűvel a kezükön sétálnak. Bradley Cooper és Gigi Hadid románca úgy tűnik magasabb fokozatot lépett, egy benfentes szerint pedig már a gyerekvállalást is fontolgatják.

Úgy fest, titokban összeházasodott Hollywood legstílusosabb álompárja – legalábbis minden jel erre utal. Bradley Cooper és Gigi Hadid párizsi sétájukról készült fotók valóságos lavinát indítottak el a rajongók között, miután a paparazzók valami egészen megdöbbentő dolgot szúrtak ki a szerelmeseken. 

Bradley Cooper és Gigi Hadid párizsi sétáján gyűrűvel az ujjukon jelentek meg.
Párizsban fotózták le Bradley Coopert és Gigi Hadidot, bal kezükön gyűrűt viselve. 
Forrás: Northfoto
  • A Bradley Cooperről és Gigi Hadidról párizsi útjuk során készült közös kép szinte egyből elindította a rajongói találgatásokat. 
  • A paparazzók felvételen ugyanis jól látható, hogy a sztárpár tagjai nagyon jegygyűrűnek tűnő ékszert viselnek. 

A Bradley Cooperről és Gigi Hadidról készült kép gyorsan bejárta az internetet

Gyűrűvel az ujjukon kapták lencsevégre Bradley Coopert és Gigi Hadidot, miután Taylor Swift esküvőjét követően Párizsba utaztak Cooper hamarosan kezdődő Ocean's Eleven előzményfilmjének forgatása miatt.

Bár a friss paparazzi felvételek szinte azonnal elindították a találgatásokat, a sztárok sajtósai egyelőre mélyen hallgatnak, így hivatalos megerősítés híján még nem tudni biztosan, hogy valóban sor került-e a titkos menyegzőre.

A dolog mindenesetre egyáltalán nem lenne meglepő: Bradley és Hadid ugyanis már 3 éve egy pár, miután 2023-ban egy gyerekzsúron találtak egymásra. 

A legárulkodóbb részlet mégis a bal kezükön villant fel: mindkettejük letisztult, arany karikagyűrűt viselt, amit ugyan próbáltak eltakarni a kamerák elől, a szemfüles rajongók mégis rögtön kiszúrtak

Már a gyerekvállalást gondolatát is pedzegette a sztárpár 

Bár kapcsolatukat csak 2025-ben hozták nyilvánosságra, amikor Hadid születésnapi képei között egy csókolózós fotót is megosztott, a sztárpár már most egészen komolyan gondolja a közös jövőjét

Ezt két hónappal ezelőtt egyik közeli ismerősük is alátámasztotta, aki a Page Sixnek azt nyilatkozta, hogy rendkívül boldogok együtt, Coopert pedig már a házasság, és a közös gyerek vállalásának gondolata is foglalkoztatja.

Bár mindkettejüknek van már gyereke –  Coopernek egy kilencéves, Giginek pedig egy 6 éves kislánya – természetes, hogy vágynak közös babára is.  „Nagyon fontos eljutni arra a pontra, ahol már pontosan tudod, mit szeretnél és mit érdemelsz egy kapcsolatban. Amikor pedig találsz valakit, aki ugyanígy gondolkodik, és mindketten külön-külön is dolgoztok magatokon azért, hogy a lehető legjobb társai legyetek a másiknak – az valami egészen különleges” – nyilatkozta Cooper. 

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