Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 24., szerda Iván

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Mediterrán titok
hagyomány

A halálsoron sem kérhetsz bármit: egyetlen rab miatt szigorítottak az utolsó vacsora szabályain

hagyomány szabály börtön
Simon Péter
2026.06.24.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Sokan úgy gondolják, hogy a halálraítéltek a kivégzésük előtt bármit kérhetnek. A valóság azonban ennél jóval bonyolultabb: bizonyos ételek eleve tiltólistán vannak, sőt van, ahol az utolsó vacsora okán már egyáltalán nincs lehetőség külön kívánságokra.

Az utolsó vacsora hagyománya évszázadokra nyúlik vissza, és az Egyesült Államok számos államában ma is él. A halálraítéltek általában kérhetnek egy különleges ételt vagy menüt a kivégzés előtt, ám a kéréseknek szigorú korlátai vannak. Az alkohol és a dohánytermékek például a legtöbb helyen tiltottak, és a túl extravagáns vagy nehezen beszerezhető fogásokat sem engedélyezik.

Férfi börtönben
A halálsoron, az utolsó vacsora sem lehet akármi.
Forrás: 123rf.com

Ezeket az ételeket utolsó vacsoraként sem engedélyezik a börtönökben

Bár a filmekben gyakran látni, hogy a rabok hatalmas lakomákat rendelnek, a valóságban az utolsó vacsora összeállítására számos szabály vonatkozik. A legtöbb amerikai államban csak helyben beszerezhető ételeket lehet kérni, és az összeg is korlátozott. Floridában például legfeljebb 40 dollár értékben rendelhetnek, míg Oklahomában 25 dollár a felső határ. Az alkohol szinte mindenhol tiltott.

Ha egy elítélt olyan ételt kér, amely nem elérhető vagy túl szokatlan, a börtön vezetése helyettesítő fogást ajánlhat fel.

Egy rab miatt teljesen megszüntették a hagyományt Texasban

Texasban azonban ennél is szigorúbb szabályok vannak. Az állam 2011-ben teljesen eltörölte az egyéni utolsó vacsora lehetőségét, miután a rasszista indítékból gyilkosságért elítélt Lawrence Russell Brewer rendkívül nagy mennyiségű ételt rendelt, majd végül egy falatot sem evett belőle.

Brewer többek között csirkesültet, hamburgert, pizzát, barbecue-t, fagylaltot és mogyoróvajas édességet is kért. Az eset akkora felháborodást váltott ki, hogy a texasi törvényhozók megszüntették a külön utolsó vacsora intézményét. Azóta a halálraítéltek ugyanazt az ételt kapják, amelyet az adott napon a börtön többi lakója is fogyaszt.

Mi az az utolsó vacsora?

Az utolsó vacsora hagyománya máig erősen foglalkoztatja az embereket. Egyes elítéltek egyszerű fogásokat választanak, mások gyerekkori kedvenceiket kérik. A leggyakoribb kívánságok között rendszeresen szerepel a sült csirke, a gyorséttermi ételek, a fagylalt és más komfortételek. Bár a hagyomány tovább él az Egyesült Államok számos államában, a szabályok egyre szigorúbbak, és egyre több helyen igyekeznek korlátozni a túlzó vagy különleges kéréseket.

Ha érdekel, hogyan élnek a rabok a börtönökben, olvasd el az alábbi cikkeinket is:

Kiszivárgott felvételek: luxuskörülmények között tölti börtönbüntetését a norvég koronahercegné fia

Szinte paradicsomi körülmények között töltheti le kiszabott éveit a norvég koronahercegné fia. Marius Borg Høibyra négy év letöltendő börtönbüntetés vár az Ila Fogvatartási és Biztonsági Börtön cellájában.

Börtönfotói tették világhírűvé a meseszép nőt – Nem hiszed el, mivel foglalkozik ma

Egyetlen börtönfotó tette világhírűvé Sara Jane Isbistert, aki most először mesélt arról, hogyan él ma. Ilyen az élte a meseszép nőnek, akit a börtönfotói tettek híressé!

Őrjöngő rabok, pszichiáterek, gyógyszerek és undorító börtönkoszt – Pokolban él a rácsok mögött Nick Reiner

A 32 éves férfit azzal vádolják, hogy meggyilkolta szüleit, Rob Reinert és Michele Singer Reinert. A Los Angeles-i Twin Towers büntetés-végrehajtási intézet szigorú körülményei között várja újabb tárgyalását Nick Reiner.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu