A halálsoron sem kérhetsz bármit: egyetlen rab miatt szigorítottak az utolsó vacsora szabályain

Az utolsó vacsora hagyománya évszázadokra nyúlik vissza, és az Egyesült Államok számos államában ma is él. A halálraítéltek általában kérhetnek egy különleges ételt vagy menüt a kivégzés előtt, ám a kéréseknek szigorú korlátai vannak. Az alkohol és a dohánytermékek például a legtöbb helyen tiltottak, és a túl extravagáns vagy nehezen beszerezhető fogásokat sem engedélyezik.

A halálsoron, az utolsó vacsora sem lehet akármi.

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Ezeket az ételeket utolsó vacsoraként sem engedélyezik a börtönökben

Bár a filmekben gyakran látni, hogy a rabok hatalmas lakomákat rendelnek, a valóságban az utolsó vacsora összeállítására számos szabály vonatkozik. A legtöbb amerikai államban csak helyben beszerezhető ételeket lehet kérni, és az összeg is korlátozott. Floridában például legfeljebb 40 dollár értékben rendelhetnek, míg Oklahomában 25 dollár a felső határ. Az alkohol szinte mindenhol tiltott.

Ha egy elítélt olyan ételt kér, amely nem elérhető vagy túl szokatlan, a börtön vezetése helyettesítő fogást ajánlhat fel.

Egy rab miatt teljesen megszüntették a hagyományt Texasban

Texasban azonban ennél is szigorúbb szabályok vannak. Az állam 2011-ben teljesen eltörölte az egyéni utolsó vacsora lehetőségét, miután a rasszista indítékból gyilkosságért elítélt Lawrence Russell Brewer rendkívül nagy mennyiségű ételt rendelt, majd végül egy falatot sem evett belőle.

Brewer többek között csirkesültet, hamburgert, pizzát, barbecue-t, fagylaltot és mogyoróvajas édességet is kért. Az eset akkora felháborodást váltott ki, hogy a texasi törvényhozók megszüntették a külön utolsó vacsora intézményét. Azóta a halálraítéltek ugyanazt az ételt kapják, amelyet az adott napon a börtön többi lakója is fogyaszt.

Mi az az utolsó vacsora? Az utolsó vacsora hagyománya máig erősen foglalkoztatja az embereket. Egyes elítéltek egyszerű fogásokat választanak, mások gyerekkori kedvenceiket kérik. A leggyakoribb kívánságok között rendszeresen szerepel a sült csirke, a gyorséttermi ételek, a fagylalt és más komfortételek. Bár a hagyomány tovább él az Egyesült Államok számos államában, a szabályok egyre szigorúbbak, és egyre több helyen igyekeznek korlátozni a túlzó vagy különleges kéréseket.

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