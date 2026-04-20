Börtönfotói tették világhírűvé a meseszép nőt – Nem hiszed el, mivel foglalkozik ma

A floridai nő, Sara Jane Isbister még csak 21 éves volt, amikor egy letartóztatás során készült börtönfotói bejárták az internetet, és egyik napról a másikra a bulvárvilág kedvencévé vált. A hirtelen jött figyelem azonban nemcsak hírnevet hozott a meseszép nőnek, hanem a börtön miatt éveken át tartó megbélyegzést is.

Egyetlen rabosítási fotóval lett világhírű Sara Jane Isbister.

A „mugshot beauty”-hírnév éveken át tartó megbélyegzést hozott számára, gyilkosoktól is kapott leveleket.

Ma már új életet kezdett.

Ilyen az élete ma az egykori szépségnek!

Egy börtönfotó változtatta meg az életét

Az amerikai Sara Jane Isbister neve 2010-ben járta be a világot, miután egy letartóztatás során készült rendőrségi fotóját váratlanul felkapta az internet. A floridai nő ekkor mindössze 21 éves volt, és gondatlan vezetés, valamint be nem fizetett gyorshajtási bírság miatt került rendőrkézre Brevard County területén. A róla készült börtönfotó egy pillanat alatt népszerűvé vált a közösségi médiában, és a nő egyik napról a másikra a bulvársajtó és az emberek célkeresztjébe került.

Hírnév, ami inkább átok volt

A fiatal nő hamar az úgynevezett „mugshot beauty” jelenség egyik legismertebb alakja lett, és még olyan felületeken is szerepelt, mint a Maxim magazine. A felhajtás miatt minden újabb letartóztatása címlapokra került, miközben a közvélemény egyre több – sokszor teljesen valótlan – történetet gyártott róla. Isbister később úgy fogalmazott, hogy fiatalon nem értette a tetteinek valódi következményeit. „Csak a legkeményebb akartam lenni” – mondta visszatekintve.

Lejtőn: drogok, rossz döntések és veszteség

Isbistert a húszas éveiben több mint egy tucat alkalommal tartóztatták le, többek között feltételes szabadlábra helyezés megsértése és kábítószer-birtoklás miatt. Saját bevallása szerint élete akkor siklott ki igazán, amikor elveszítette az édesapját, aki a legközelebbi bizalmasa volt. A gyász és a rossz társaság hatására drogfüggőség alakult ki nála, ami tovább mélyítette a problémáit. „Az életem a drogok miatt került rossz pályára” – vallotta be. Ebben az időszakban különböző munkákból próbált megélni, többek között vendéglátásban dolgozott, majd a börtönfotóinak hála sztriptíztáncosként keresett pénzt.