2026. ápr. 20., hétfő

Börtönfotói tették világhírűvé a meseszép nőt – Nem hiszed el, mivel foglalkozik ma

Régen és ma börtönfotó szépség
Simon Benedek
2026.04.20.
Egyetlen börtönfotó tette világhírűvé Sara Jane Isbistert, aki most először mesélt arról, hogyan él ma. Ilyen az élte a meseszép nőnek, aki elárulta, hogy a börtönfotói miatt jött hírnevet nehezen tudta feldolgozni.

A floridai nő, Sara Jane Isbister még csak 21 éves volt, amikor egy letartóztatás során készült börtönfotói bejárták az internetet, és egyik napról a másikra a bulvárvilág kedvencévé vált. A hirtelen jött figyelem azonban nemcsak hírnevet hozott a meseszép nőnek, hanem a börtön miatt éveken át tartó megbélyegzést is. 

Sara Jane Isbister börtönfotója.
Sara Jane Isbister börtönfotója megjárta az összes közösségi oldalt. 
  • Egyetlen rabosítási fotóval lett világhírű Sara Jane Isbister.
  • A „mugshot beauty”-hírnév éveken át tartó megbélyegzést hozott számára, gyilkosoktól is kapott leveleket. 
  • Ma már új életet kezdett.
  • Ilyen az élete ma az egykori szépségnek!

Egy börtönfotó változtatta meg az életét

Az amerikai Sara Jane Isbister neve 2010-ben járta be a világot, miután egy letartóztatás során készült rendőrségi fotóját váratlanul felkapta az internet. A floridai nő ekkor mindössze 21 éves volt, és gondatlan vezetés, valamint be nem fizetett gyorshajtási bírság miatt került rendőrkézre Brevard County területén. A róla készült börtönfotó egy pillanat alatt népszerűvé vált a közösségi médiában, és a nő egyik napról a másikra a bulvársajtó és az emberek célkeresztjébe került. 

Hírnév, ami inkább átok volt

A fiatal nő hamar az úgynevezett „mugshot beauty” jelenség egyik legismertebb alakja lett, és még olyan felületeken is szerepelt, mint a Maxim magazine. A felhajtás miatt minden újabb letartóztatása címlapokra került, miközben a közvélemény egyre több – sokszor teljesen valótlan – történetet gyártott róla. Isbister később úgy fogalmazott, hogy fiatalon nem értette a tetteinek valódi következményeit. „Csak a legkeményebb akartam lenni”mondta visszatekintve.

Lejtőn: drogok, rossz döntések és veszteség

Isbistert a húszas éveiben több mint egy tucat alkalommal tartóztatták le, többek között feltételes szabadlábra helyezés megsértése és kábítószer-birtoklás miatt. Saját bevallása szerint élete akkor siklott ki igazán, amikor elveszítette az édesapját, aki a legközelebbi bizalmasa volt. A gyász és a rossz társaság hatására drogfüggőség alakult ki nála, ami tovább mélyítette a problémáit. „Az életem a drogok miatt került rossz pályára” – vallotta be. Ebben az időszakban különböző munkákból próbált megélni, többek között vendéglátásban dolgozott, majd a börtönfotóinak hála sztriptíztáncosként keresett pénzt.

A hírneve akkor kezdett számára igazán terhes lenni, amikor a börtönben ülő raboktól kezdett leveleket kapni. Bár akadt köztük támogató hangvételű is, sok üzenet kifejezetten ijesztő volt, amelyeket gyilkosok és más erőszaktevők írtak neki. 

Sara Jane Isbister
Így él ma a meseszép börtönfotóiról híres nő

Ma, 34 évesen Isbister teljesen maga mögött hagyta korábbi életét. Elmondása szerint már nem az a lázadó fiatal nő, aki egykor volt, és sokkal nyugodtabb, tudatosabb életet él. Jelenleg írással és művészettel foglalkozik, és bánja, hogy ezekre nem fordított több figyelmet korábban. „Az életem ma már teljesen más ma, mint korábban bármikor” – mondta Isbister, aki teljesen maga mögött hagyta a börtönfotóival megszerzett hírnevet.

Ezek a börtönökról szóló cikkeink is érdekelhetnek:

P. Diddy mindenkit átvert: úgy tudni, bepiált a börtönben

Bár azt állította, 25 éve először józan és rehabilitációs lehetőségért könyörgött, a zenész újra ivott. P. Diddyt a fegyőrök kapták alkoholfogyasztáson.

Szexuális aktus közben videóztak le egy börtönőrt és egy rabot: a nőt bíróság elé állították

Vádat emeltek a volt börtönőr ellen, aki egy videófelvétel szerint egy rabbal élt szexuális életet.

Őrjöngő rabok, pszichiáterek, gyógyszerek és undorító börtönkoszt – Pokolban él a rácsok mögött Nick Reiner

A 32 éves férfit azzal vádolják, hogy meggyilkolta szüleit, Rob Reinert és Michele Singer Reinert. A Los Angeles-i Twin Towers büntetés-végrehajtási intézet szigorú körülményei között várja újabb tárgyalását Nick Reiner.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu