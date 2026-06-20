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Kiszivárgott felvételek: luxuskörülmények között tölti börtönbüntetését a norvég koronahercegné fia

rabság börtönbüntetés norvég királyi család
Klusovszki Kíra
2026.06.20.
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Szinte paradicsomi körülmények között töltheti le kiszabott éveit a norvég koronahercegné fia. Marius Borg Høibyra négy év letöltendő börtönbüntetés vár az Ila Fogvatartási és Biztonsági Börtön cellájában.

Hivatalosan is megkezdte börtönbüntetését Mette-Marit norvég koronahercegné fia, Marius Borg Høiby, akinek a beszámolók szerint elképesztő kényelem jutott a cellájában. Az Ila Fogvatartási és Biztonsági Intézet ugyanis valóságos paradicsomnak számít a börtönviszonyokhoz képest. 

Az Ila Fogvatartási és Biztonsági Intézményben a börtönbüntetésüket töltő rabok naponta akár több órát is eltölthetnek a szabad levegőn az intézmény tágas udvarán, ahol a kötelező séta mellett sportolásra és közös kikapcsolódásra is lehetőségük van. Ide került a norvég koronahercegné fia.
Az Ila Fogvatartási és Biztonsági Intézményben a börtönbüntetésüket töltő rabok naponta akár több órát is eltölthetnek a szabad levegőn az intézmény tágas udvarán, ahol a kötelező séta mellett sportolásra és közös kikapcsolódásra is lehetőségük van. Ide került a norvég koronahercegné fia. 
Forrás: Wikipedia
  • Az Ila Fogvatartási és Biztonsági Intézményben töltheti le 4 év börtönbüntetését a norvég koronahercegő fia. 
  • Fogvatartási körülményei ráadásul messze nem a megszokottak, valóságos paradicsomi környezetben bűnhődhet a rácsok mögött.
  • Az őrök fegyver nélkül, tisztelettel és emberien kezelik a rabokat a börtönben. 

Megkezdte 4 év börtönbüntetését a norvég koronahercegné fia

Számos bűncselekmény elkövetése, köztük kétrendbeli nemi erőszak és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt hétfőn megszületett az ítélet a norvég koronahercegné fia ügyében. Bár Marius Borg Høiby a legsúlyosabb vádakat mindvégig tagadta, és fellebbezést nyújtott be, a bíróság mégis bűnösnek találta, és négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte. 

A 29 éves férfit a hathetes tárgyalássorozat végén ráadásul az ellene felhozott 40 vádpontból 34-ben mondta ki bűnösnek a bíróság.

Köztük olyan vádpontokat is felsoroltak, mint a a tehetetlen állapotban lévő áldozatok ellen elkövetett szexuális erőszak, korábbi partnerei elleni családi bántalmazás és testi sértés, ami miatt eleinte a 6 év letöltendő büntetést fontolgatták. Végül azonban a bírói testület engedett az ügyészek kezdetleges ítéletéből, cserébe viszont büntetése mellett kártérítés megfizetésére kötelezték. 

Fogvatartási körülménye is javult a tárgyalás alatt, ugyanis míg kezdetben az oslói börtönben tartották, később átszállítatták a főváros közelében található Ila Fogvatartási és Biztonsági Intézetbe, ahol szinte luxuskörülmények között töltheti le a rá kiszabott éveket

Tévé és internet is van a cellájában

Bár a 124 elítélt befogadására alkalmas norvég börtön számos veszélyes bűnözőnek ad otthont, a rabok mégis elképesztően emberséges, szinte luxuskörülmények között tölthetik le a büntetésüket.

 A nyilvánosságra hozott képekből jól látszik, hogy a kollégiumi szobákra emlékeztető cellák mindegyikében helyet kapott egy televízió, egy számítógép és egy íróasztal is.

 Még annak ellenére is, hogy a számítógépek nem kapcsolódnak az internethez, vagy szigorú szűrőkkel vannak korlátozva, a 15 csatorna vételére alkalmas televízió így is kész luxusnak számít. Ráadásul nemcsak maguk a cellák modernek és felszereltek, hanem a rabok számára fenntartott közösségi terek is, ahol kényelmes kanapék, étkezőasztalok, játékkonzolok, függönyös ablakok és egyszerűbb főzési lehetőségek is a fogvatartottak rendelkezésére állnak. 

Ha mindez nem lenne elég, a börtön saját oktatási létesítménnyel, üvegházzal, kápolnával, valamint kifejezetten meditációra és olvasásra kialakított termekkel is büszkélkedhet, amelyeket a rabok mind szabadon használhatnak.

A személyzet még fegyvert sem visel 

Az Ila Fogvatartási és Biztonsági Börtönben a rabok nemcsak paradicsomi körülmények között élhetnek, de a személyzet is emberszámba veszi őket, hiszen jogokkal rendelkező, egyenrangú félként bánnak velük.

 Ráadásul az őrök a felügyelet alatt még fegyvert sem viselhetnek, helyette csupán szimpla gumibottal vagy könnygázzal léphetnek fel az agresszív elítéltekkel szemben.

Mindemellett az intézmény 230 fős állományában szinte hajszálpontosan ugyanannyi férfi dolgozik, mint nő, ami elképesztően eltér a más országokban megszokott börtönműködésektől. A börtönőrök azonban nem bánják, hogy fegyvertelenek, elmondásuk szerint ugyanis még a gumibotra vagy a könnygázra sem lenne szükségük, hiszen rendkívül ritka körülmények között alkalmazzák az eszközeiket. Igyekeznek ugyanis a kölcsönös tiszteletre és folyamatos párbeszédre építve már azelőtt elsimítani a konfliktusokat, hogy azok egyáltalán kialakulhatnának. 

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