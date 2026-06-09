Figyelmeztetést adtak ki: SOHA ne használd így a ventilátort

Itt a kánikula, és ha te is azok közé tartozol, akik már most vágynak egy kis felfrissülésre az otthonukban, nem árt ezt a fontos dolgot tudnod a ventilátor használatáról.

Még mindig sokan ventilátort használnak klíma helyett.

Forrás: 123rf.com

A meleg sokakat drasztikus lépésre sarkallhatja.

Ha ventilátorral hűtenéd le magad, erre mindenképp figyelj!

Komoly veszélybe sodorhatod magadat és szeretteidet.

Beteg lehetsz, ha nem megfelelően használod a ventilátort

Bár egyre több lakásban van klíma − ami nem megfelelően használva betegséget is okozhat −, még mindig sokan fordulnak a jól bevált ventilátorhoz, hogy enyhítsék a négy fal közt megélt hőséget. Azt tudjuk, hogy a propeller mögött elhelyezett jéggel sokkal hatékonyabbá tehetjük, ahogy arra is választ adtunk már, miért nem szabad bekapcsolt ventilátor mellett aludni. Most pedig a használatával kapcsolatban hoztunk el egy komoly felhívást.

Az Expressben olvasható egy figyelmeztetés, amely szerint sosem szabad közvetlenül a testedre irányítani a ventilátort, mert könnyen kiszáradáshoz vezethet. Különösen a csecsemőket, kisgyerekeket és időseket veszélyezteti.

Ahelyett, hogy folyamatosan magadra fújatnád a mesterséges szelet, állíts be úgy, hogy téged csak az általa keltet szellő érhessen el. Továbbá rendkívül fontos, hogy folyamatosan hidratálj, elsősorban sima vízzel.

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