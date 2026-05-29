Sokan félreértik az új tejet a boltokban: ezt jelenti valójában az A2 jelölés

Egy új tejtípus hódít a boltokban, de sokan teljesen félreértik, mit tud valójában. Nem árt tisztázni a tényeket az A2 tejről.

Biztos, hogy már veled is szembejött a boltokban az új tej, ami elvileg teljesen más, mint az eddigiek: az A2 tej. Ha mostanában a tejpult előtt álldogáltál, jó eséllyel láttad már az új kedvencet. A csomagolás alapján sokan rögtön arra gondolnak, hogy ez biztosan egy újabb „gyomorbarát” vagy laktózmentes verzió, pedig egyáltalán nem az. 

Az A2 tej a tévhitekkel ellentétben, NEM laktózmentes.
Nem laktózmentes, mégis mindenki erről beszél: mi az igazság az A2 tejről?

  • Az A2 tej nem ugyanaz, mint a laktózmentes tej.
  • Egy speciális tejfehérjét tartalmaz, nem kevesebb tejcukrot.
  • Nem mindenkinek jelent megoldást az emésztési panaszokra.

Szóval az A2 jelölés ugyanis nem a tejcukorra, hanem a tej egyik fehérjéjére, a béta-kazeinre utal - írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Míg a hagyományos tej általában A1 és A2 típusú fehérjét is tartalmaz, az A2 tej kizárólag A2 béta-kazeint tartalmazó, szelektált tehénállományból származik. Nem, ez nem egy génmódosított „szupertej” hanem, inkább egy tudatos tenyésztés eredménye.

A legnagyobb tévhit a tej körül

Az A2 tej laktózmentes? Sajnos nem, nem az. Vagyis aki laktózérzékeny, attól még ugyanúgy tapasztalhat puffadást vagy hasi panaszokat. Hacsak a termék külön nem jelöli, hogy laktózmentes is. A szakértők szerint, felmerült ugyan, hogy az A2 tej bizonyos embereknek könnyebben emészthető lehet, mert az A1 fehérje lebontásakor olyan anyag keletkezhet, amely emésztési kellemetlenséget okozhat. Sokan azért fogyasztják, mert könnyebben emészthető, nem okoz puffadást és gyomorpanaszokat. A tudomány azonban egyelőre nem mondta ki az egyértelmű ítéletet.

Az A2 tej nem varázsital, és egyáltalán nem megoldás tejfehérje-allergiára sem. Szóval mielőtt legközelebb automatikusan a „ emésztést kímélőbb” feliratot képzelnéd mögé, érdemes kétszer is megnézni, mi van a dobozra írva.

