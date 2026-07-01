Amalfi-élmény fillérekből? Mutatjuk a titkos várost, ahonnan feleannyi a dél-olasz nyaralás!

Sokak bakancslistáján szerepel a festői Amalfi-part, amely drámai szikláival, pasztellszínű házaival és a tengerbe vesző citrusligeteivel egyedülálló módon hozza el az igazi dolce vita életérzést. Ha te is átélnéd ezt a mediterrán varázst, de nem fizetnél érte csillagászati összegeket, mutatjuk, hova foglalj szállást a megfizethetőbb utazásért!

Salerno óriási kikötőjéből indulva szinte karnyújtásnyira van az Amalfi-part és a térség legszebb turistaparadicsomai, amiket komppal vagy élményhajózással is megközelíthetsz.

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Akik az Amalfi-parton nyaralnának gyakran a központi, drágább városokba foglalják a szállásukat.

Létezik azonban egy pénztárcabarátabb megoldás, ahonnan akár feleannyiért is átélheted a dél-olasz élményt.

A tökéletesen kiépített közlekedésnek köszönetően pedig könnyen körbeutazható az egész partszakasz.

Erről a titkos bázisról olcsóbban elérhető az Amalfi-part

Amikor nyáron az Amalfi-part a cél, rengetegen beleesnek ugyanabba a csapdába.

A legtöbben ugyanis reflexből a méregdrága Amalfi vagy Sorrento felé veszik az irányt, pedig a hamisítatlan dél-olasz életérzésért egyáltalán nincs szükség horrorösszegek kifizetésére.

Ráadásul a felkapott központoknak komoly árnyoldaluk is van, hiszen a látványosságok mellett a tengernyi turista, és zsúfolt utcák gyakran még a legmegtervezettebb kirándulásokat is tönkretehetik. Létezik azonban egy zseniális alternatíva, ahonnan egyszerűen bejárható a mesés Amalfi-part anélkül, hogy vagyonokat költenél már csak a szállásra. Ez a hely éppolyan festői és hangulatos, mint a felkapott turistaparadicsomok, ráadásul kevésbé zsúfolt, és sokkal megfizethetőbb alternatíva is a dél-olasz nyaralásra. Ez a pénztárcabarát bázis nem más, mint a közeli Salerno, ahonnan pofonegyszerűen és gyorsan szinte már az egész környéket is bejárhatod.

Kevesebb turista, és pénztárcabarátabb árkategória jellemzi

Salerno nemcsak logisztikai szempontból zseniális választás, hanem anyagilag is a megváltást jelenti az Amalfi-parthoz képest.

A városok közötti látványos árkülönbség ráadásul nemcsak a szállásokon, de az éttermeken, a kávézókban és a mindennapi kiadásokon is azonnal megmutatkozik.

Amíg az Amalfi-part felkapott falvaiban a hotelek és vendégházak árai főszezonban gyakran éjszakánként 350 eurónál kezdődnek, addig Salernóban már 80–120 euró között is kifogástalan, modern szállásokat találhatsz. Ráadásul az utazás megszervezése is sokkal egyszerűbb, repülőveé ugyanis Az úti célod ugyanis a Nápolyi nemzetközi repülőtérről vagy a nemrégiben megnyitott, modern Salerno Costa d'Amalfi repülőtérre is könnyen megközelítheted. Innen pedig gyorsvonatokkal vagy transzferekkel mindössze egy rövid utazás választ el attól, hogy elfoglald a szobádat, és feleannyi pénzből élvezd életed legszebb nyaralását.