Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 1., szerda Annamária, Tihamér

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Mediterrán titok
utazás

Amalfi-élmény fillérekből? Mutatjuk a titkos várost, ahonnan feleannyi a dél-olasz nyaralás!

Shutterstock - IgorZh
utazás nyaralás olcsón Dél-Olaszország Amalfi-part
Klusovszki Kíra
2026.07.01.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Citromfákra, kristálytiszta tengerre és a hamisítatlan dolce vita életérzésre vágysz? Mutatjuk azt az eltitkolt várost, ahonnan feleáron is elérhető a teljes Amalfi-part, ráadásul még a turisták tömegeitől sem kell tartanod.

Sokak bakancslistáján szerepel a festői Amalfi-part, amely drámai szikláival, pasztellszínű házaival és a tengerbe vesző citrusligeteivel egyedülálló módon hozza el az igazi dolce vita életérzést. Ha te is átélnéd ezt a mediterrán varázst,  de nem fizetnél érte csillagászati összegeket, mutatjuk, hova foglalj szállást a megfizethetőbb utazásért!

Salerno óriási kikötőjéből indulva szinte karnyújtásnyira van az Amalfi-part.
Salerno óriási kikötőjéből indulva szinte karnyújtásnyira van az Amalfi-part és a térség legszebb turistaparadicsomai, amiket komppal vagy élményhajózással is megközelíthetsz. 
Forrás: Shutterstock
  • Akik az Amalfi-parton nyaralnának gyakran a központi, drágább városokba foglalják a szállásukat. 
  • Létezik azonban egy pénztárcabarátabb megoldás, ahonnan akár feleannyiért is átélheted a dél-olasz élményt. 
  • A tökéletesen kiépített közlekedésnek köszönetően pedig könnyen körbeutazható az egész partszakasz. 

Erről a titkos bázisról olcsóbban elérhető az Amalfi-part

Amikor nyáron az Amalfi-part a cél, rengetegen beleesnek ugyanabba a csapdába.

A legtöbben ugyanis reflexből a méregdrága Amalfi vagy Sorrento felé veszik az irányt, pedig a hamisítatlan dél-olasz életérzésért egyáltalán nincs szükség horrorösszegek kifizetésére. 

Ráadásul a felkapott központoknak komoly árnyoldaluk is van, hiszen a látványosságok mellett a tengernyi turista, és zsúfolt utcák gyakran még a legmegtervezettebb kirándulásokat is tönkretehetik. Létezik azonban egy zseniális alternatíva, ahonnan egyszerűen bejárható a mesés Amalfi-part anélkül, hogy vagyonokat költenél már csak a szállásra. Ez a hely éppolyan festői és hangulatos, mint a felkapott turistaparadicsomok, ráadásul kevésbé zsúfolt, és sokkal megfizethetőbb alternatíva is a dél-olasz nyaralásra. Ez a pénztárcabarát bázis nem más, mint a közeli Salerno, ahonnan pofonegyszerűen és gyorsan szinte már az egész környéket is bejárhatod

Kevesebb turista, és pénztárcabarátabb árkategória jellemzi

Salerno nemcsak logisztikai szempontból zseniális választás, hanem anyagilag is a megváltást jelenti az Amalfi-parthoz képest.

A városok közötti látványos árkülönbség ráadásul nemcsak a szállásokon, de az éttermeken, a kávézókban és a mindennapi kiadásokon is azonnal megmutatkozik.

Amíg az Amalfi-part felkapott falvaiban a hotelek és vendégházak árai főszezonban gyakran éjszakánként 350 eurónál kezdődnek, addig Salernóban már 80–120 euró között is kifogástalan, modern szállásokat találhatsz. Ráadásul az utazás megszervezése is sokkal egyszerűbb, repülőveé ugyanis  Az úti célod ugyanis a Nápolyi nemzetközi repülőtérről vagy a nemrégiben megnyitott, modern Salerno Costa d'Amalfi repülőtérre is könnyen megközelítheted. Innen pedig gyorsvonatokkal vagy transzferekkel mindössze egy rövid utazás választ el attól, hogy elfoglald a szobádat, és feleannyi pénzből élvezd életed legszebb nyaralását.

Még a közlekedés sem jelent akadályt

Ha az Amalfi-partra vágysz Salerno tehát a tökéletes bázis, hiszen ha ebben a hangulatos kikötővárosban szállsz meg, fillérekért és pofonegyszerűen érheted el a teljes turistaparadicsomot.

 A város legnagyobb pozitívuma pedig a hajós közlekedése, ugyanis a város kikötőjéből rendszeresen indulnak kompok, amelyek nemcsak a leggyorsabb, de messze a legszebb utat is biztosítják az Amalfi-part felé.

Így teljesen elkerülhetők a szűk és szerpentines hegyi utak, ahol a turistabuszok és bérelt autók miatt mindennaposak a forgalmi dugók. A Salerno–Amalfi kompút ráadásul mindössze 35–40 percet vesz igénybe, – ami csekély idő az olcsóbb árakért cserébe, – miközben az út olyan csodás településeket is érint, mint Cetara, Maiori, Minori és Positano. 

A logisztika miatt sem kell aggódnod, mert a legtöbb járat a központi Piazza Concordia kikötőből indul, amely közvetlenül a városközpontban, a vasútállomástól csupán néhány perces sétára található.

Ha pedig a tenger után szárazföldi kalandokra vágynál, Salerno ebből a szempontból is telitalálat. A Piazza Vittorio Veneto téren található főpályaudvarról induló gyorsvonatokkal alig 40 perc alatt Nápolyba érhetsz, de innen közvetlenül, átszállás nélkül elérhető akár Róma, Firenze, Milánó és Velence is.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Ezek Európa legjobb strandjai 2026-ban – a listán spanyol, portugál és görög üdülőparadicsom is szerepel

Mutatjuk, hova érdemes ellátogatnod idén, ha kristálytiszta vízre és lélegzetelállító panorámára vágysz.

Tanuljunk az oszágoktól, amelyek már régen hőséggel küzdenek! Ezt csinálják másképp

Vannak országok, amelyeknek lakosai már réges régen extrém hőségben töltik a nyarakat. Vajon mit tanulhatunk tőlük?

Így pakolj be egyetlen kisebb bőröndbe mindent – A csomagolási szakértők zseniális tippjeivel menni fog!

Képzeld el, hogy a legközelebbi utazásodra csupán egyetlen kézipoggyásszal vágsz neki. Micsoda kényelem és könnyebbség. Ne aggódj, erre te is képes vagy!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu