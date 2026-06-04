Rá sem lehet ismerni! Így nézett ki a világ legtetováltabb nője, mielőtt szétvarratta magát

Amber Luke, a világ legtetováltabb nője nemrég egészen Spanyolországig utazott, hogy olyan testmódosításokat végeztessen el magán, amelyek a hazájában, Ausztráliában illegálisnak számítanak. A nő becslései szerint teste mintegy 98 százalékát borítják tetoválások, és elmondása szerint egyáltalán nem bánta meg az olyan extrém beavatkozásokat sem, mint például a szemgolyója tintázása. Mutatjuk, hogyan nézett ki a sok tetoválás előtt!

Ő a világ legtetováltabb nője.

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A világ legtetováltabb nője felismerhetetlenül festett a tetkói előtt Az influenszer a világ egyik legtetováltabb embere, olyannyira, hogy teste 98%-át minták fedik, még az olyan kényes helyeken is, mint az intim területek, a mellbimbó udvar vagy a szemgolyó.

Amber Luke állítása szerint nincs olyan tetoválása, piercingje vagy más beavatkozása, amelyet megbánt volna.

A testékszerek mellett több különböző plasztikai műtéten esett át, többek között brazil fenék nagyobbításon, mellplasztikán, szájfeltöltésen és orrplasztikán is.

Amber Luke a becslések szerint eddig több mint 200 000 fontot (közel 90 millió forintot) költött a különböző testmódosításokra. Most a napfényes Spanyolország felé vette az irányt, hogy egy úgynevezett „coin slot” (pénzérme-nyílás) vágást ejtsenek a fülén. Azt is elmagyarázta, hogy a „coin slot” lényegében egy hosszúkás lyuk kivágását jelenti a fülporcból, amibe aztán fülbevalókat lehet halmozni. Ha pedig már Barcelonában jár, a kezébe is szeretne beültettetni egy úgynevezett „szilikon masnit”. A célja mindezzel csupán annyi, hogy „k*rvára dögösen nézzen ki”, és reméli, hogy a módosítások nem fertőződnek el vagy gyógyulnak rosszul, ami később problémákat okozhatna neki.

A tetoválások előtt még teljesen más ember volt

Amber régen egészen máshogy nézett ki, bár a felnőtt korát már végig kísérte a tinta, hiszen legelső tetoválását mindössze 16 évesen szerezte be. Akkor még csak azért feküdt a tű alá, mert tudni akarta, milyen érzés, de 20 éves korára már eldöntötte: tetőtől talpig be akarja fedni a testét. Öt évvel később már egy igazi „élő festmény” volt, testének 95 százalékát tetoválások borították, ez az a pont, ahonnan már nem igazán marad szabad bőrfelület az új mintáknak.