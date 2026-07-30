A Bridgerton sztárja lesz az új Dracula, és nem ő az egyetlen nagy név a projektben

Bár a Bridgerton szépfiúja nemrég még azt nyilatkozta, visszavonul a színészettől, úgy tűnik, annyira azért nem gondolta komolyan ezt a hangzatos kijelentést. Jonathan Bailey lesz ugyanis a vámpírgróf hangja egy új Dracula-adaptációban, amit hangoskönyvként adnak ki. Ráadásul nem ő az egyedüli nagy név a projektben! További részletek az alábbi videóban:

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