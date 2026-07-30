A Bridgerton sztárja lesz az új Dracula, és nem ő az egyetlen nagy név a projektben

Jonathan Bailey főszereplésével új életre kel Bram Stoker legendás vámpírtörténete: a filmszerű hangjáték-adaptációban Dracula gróf és Mina Murray sötét pszichológiai játszmája kerül a középpontba.
Bár a Bridgerton szépfiúja nemrég még azt nyilatkozta, visszavonul a színészettől, úgy tűnik, annyira azért nem gondolta komolyan ezt a hangzatos kijelentést. Jonathan Bailey lesz ugyanis a vámpírgróf hangja egy új Dracula-adaptációban, amit hangoskönyvként adnak ki. Ráadásul nem ő az egyedüli nagy név a projektben! További részletek az alábbi videóban:
Ezeket olvastad már?
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!