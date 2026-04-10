Mindent eltüntetett: Victoria Beckham megszabadult az összes tetoválásától

Cruz Beckham megerősítette: édesanyja, Victoria Beckham már egyetlen tetoválást sem visel. A divattervező még a férjének szentelt mintákat is eltávolíttatta.

Victoria Beckhamnek több, személyes jelentéssel bíró tetoválása is volt, köztük férje nevének kezdőbetűi és egy szerelmi idézet is. Mostanra azonban mindegyiket leszedette – és az okokat sem titkolja.

Cruz Beckham egy Instagramon tartott kérdezz-felelek során erősítette meg, hogy édesanyja, Victoria Beckham már nem visel tetoválásokat. Egy rajongó arra volt kíváncsi, maradt-e bármilyen minta a testén, mire a 21 éves fiú röviden így válaszolt: „Nem, semmi.”

A 51 éves divattervezőnek korábban több tetoválása is volt, amelyek közül több férjéhez, David Beckhamhez kötődött. A bal csuklóján például a „DB” monogram szerepelt, alatta pedig héberül az „Együtt, örökké, végtelenül” felirat, amelyet a házasságuk tizedik évfordulójára készíttetett. Ugyanezen a területen római számok is voltak, amelyek 2006. május 8-ára utaltak – arra a napra, amikor megújították házassági fogadalmukat. A csuklóján a „De Integro” felirat is szerepelt, amelynek jelentése: „újra az elejétől”.

Victoria Beckham hátán is feltűnő tetoválás húzódott: egy héber idézet így szólt: „Én a szerelmemé vagyok, és a szerelmem az enyém.” Ez a motívum David Beckham karján is megtalálható. A derekán öt csillag szimbolizálta a családtagokat: Victoriát, Davidet és három fiukat, Brooklynt, Romeót és Cruzt. Azt nem tudni, hogy később Harper is kapott-e csillagot.

A tetoválások eltűnését a rajongók már évekkel ezelőtt észrevették. 2022-ben vették észre először, hogy Victoria csuklójáról eltűntek a minták, ami akkor nagy meglepetést okozott. 

„Ezeket a tetoválásokat nagyon régen csináltattam, és nem voltak különösebben kimunkáltak. Nem néztek ki túl jól. Ezért szedettem le” – mondta akkor. Majd hozzátette: „Egyszerűen csak elegem lett a tetoválásból. Ennyi az egész.”

A tetoválások eltávolítása jellemzően lézeres eljárással történik, a festéket apró részecskékre bontják, melyeket aztán a szervezet lebont. A nagyobb minták eltüntetéséhez általában több alkalomra van szükség.

