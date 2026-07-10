Újabb botrány Harry herceg körül: egy fehér pirula története és egy furcsa mondat látott napvilágot

Charlotte Griffiths, a Mail on Sunday főszerkesztője felidézte a Harryvel történt első találkozásukat. A történetet azután hozta nyilvánosságra, hogy a herceg elveszítette az Associated Newspapers ellen indított perét.

Harry hercegről bizarr sztori kapott szárnyra.

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Nem lehet biztosan tudni, mi lehetett Harry kis fehér tablettája

Charlotte Griffiths egy cikkben osztotta meg Harry herceggel kapcsolatos emlékeit. Beszámolója szerint 2011-ben, egy Hampshire-ben rendezett vidéki lövészettel egybekötött hétvégén találkoztak először, amikor ő még 27 éves riportergyakornokként dolgozott a Mail on Sunday szerkesztőségében.

Elmondta, hogy Harry egy kis fehér pirulát helyezett a nyelvére, majd ezt mondta neki: „Most már tudom, hogy megbízhatok benned.” Az újságíró azt állítja, hogy sikerült észrevétlenül kiköpnie a tablettát, amelyet később egy szalvétába csomagolt és kidobott, de hozzátette, hogy véleménye szerint nem valamilyen tiltott szerről volt szó. „Szinte biztosan paracetamol volt, nem pedig valami baljósabb dolog. De nem lehettem teljesen biztos benne” − idézi a The Sun.

Griffiths arról is írt, hogy Harry a beszélgetés során a katonai szolgálatáról is mesélt neki. Állítása szerint a herceg azt mondta, a hadseregben a látzat kedvéért kreatint használt kokain helyett, mivel a katonákat rendszeres, véletlenszerű drogteszteknek vetették alá, ezért nem fogyaszthatott olyan illegális szereket, amelyeket civil ismerősei társasági eseményeken használtak.

Harry azt állítja, csupán egyszer látta Griffiths-t

Charlotte Griffiths a történetet azt követően hozta nyilvánosságra, hogy Harry herceg elveszítette az Associated Newspapers – a Daily Mail és a Mail on Sunday kiadója – ellen indított pert. A herceg azt állította, hogy a kiadó jogellenes módszerekkel gyűjtött róla információkat, a londoni Legfelsőbb Bíróság azonban nem találta bizonyítottnak ezeket az állításokat, ezért elutasította a keresetet. Az eljárás során Harrynek eskü alatt kellett vallomást tennie a sajtóval és újságírókkal fennálló korábbi kapcsolatairól. A bíróság előtt Harry azt vallotta, hogy Charlotte Griffithsszel mindössze egyszer találkozott a 2011-es hétvégén, és amikor megtudta, hogy újságíró, azonnal megszakította vele a kapcsolatot. „Ez egyszerűen nem igaz. Többször is találkoztunk már” − reagált Griffiths és hozzátette, a per során előcitált üzenetváltások is azt támasztják alá, hogy az első találkozót követően még heteken át kapcsolatban maradtak.

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