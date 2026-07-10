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Felnőtt pelenkák miatt őrjöng Olivia Rodrigo − Videó

énekesnő olivia rodrigo felnőtt pelenkák
Life.hu
2026.07.10.
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Felkavaró részleteket osztott meg korunk egyik legnépszerűbb énekesnője. Olivia Rodrigo a koncertélményeiről beszélt.

Olivia Rodrigo egy interjúban háborgott közönsége egyes tagjainak higiénés szokásai miatt.  

Felnőtt pelenkák miatt őrjöng Olivia Rodrigo.
Felnőtt pelenkák miatt őrjöng Olivia Rodrigo.
Forrás: IK ALDAMA

Olivia Rodrigo fura jelenségre hívta fel a figyelmet

Bár azt feltételeznénk a drivers license énekesnőjéről, hogy az élete csupa móka és kacagás, nemrég elárulta, hogy a sztárok, így az ő mindennapjait is megnehezítik bizonyos problémák...vagy inkább szagok! Olivia Rodrigo ugyanis egy rádióműsorban olyan részleteket osztott meg, amiket nem biztos, hogy tudni akartunk: „Voltam olyan koncerteken és fesztiválokon, ahol az emberek pelenkát hordanak csak azért, hogy végig az első sorban maradhassanak. Előadóként ez olyan dolog volt, amit sajnos személyesen is megszagoltam és megtapasztaltam” − árulta el az énekesnő.

Bár Olivia nem panaszkodott, több rajongó teljesen kiakadt a hír hallatán és sokan undorítónak nevezték ezt a megoldást, amit őszintén szólva meg tudunk érteni!

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