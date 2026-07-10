Újabb unoka érkezik a királyi családba: ismét babát vár a gyönyörű hercegnő

Ránija királyné az Instagramon osztotta meg, hogy lánya, Iman hercegnő gyermeket vár. A bejelentéshez egy családi fotót is posztolt, amelyen Iman hercegnő már nagy pocakkal látható. Mellett áll férje, Jameel Thermiotis, aki kislányukat tartja a karjában. „Bővül az unokák klubja, Iman, Jameel és a hamarosan nagytestvérré váló Amina nem is tehetnének bennünket ennél boldogbbá” – írta Ránia királyné.

Ránija királyné nagyon büszke a családjára

Iman jordán hercegnő, a királyi pár második lánya 2023 márciusában ment férjhez Jameel Alexander Thermiotis venezuelai üzletemberhez. Az esküvőt a Beit Al Urdun palotában tartották, amely az uralkodó magánrezidenciája Ammán előkelő Dabouq negyedében. Iman hercegnő első gyermeke, Amina 2025 februárjában született meg. A pár csak ritkán jelenik meg a nyilvánosság előtt, visszafogott életet élnek.

A hivatalos eseményeken inkább Husszejn trónörökös és felesége, Radzsva hercegné kapnak nagyobb figyelmet, hiszen ők lesznek Jordánia jövendőbeli királya és királynéja. Husszejn herceg Ránija és II. Abdullah jordán király legidősebb fia. 2023-ban vette feleségül Radzsva hercegnét. Első kislányuk, Iman hercegnő 2024 augusztusában született, nevét pedig kedves gesztusként a nagynénje után kapta. A kislányról rendszeresen posztolnak a közösségi médiában, Ránia királyné nagyon büszke rá.

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