Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 10., péntek Amália

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gólyahír

Újabb unoka érkezik a királyi családba: ismét babát vár a gyönyörű hercegnő

gólyahír jordánia királyi család
Horváth Angéla
2026.07.10.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Örömhírrel jelentkezett a jordán királyi család: Ránija királyné bejelentette, hogy harmadszor is nagymama lesz.

Ránija királyné az Instagramon osztotta meg, hogy lánya, Iman hercegnő gyermeket vár. A bejelentéshez egy családi fotót is posztolt, amelyen Iman hercegnő már nagy pocakkal látható. Mellett áll férje, Jameel Thermiotis, aki kislányukat tartja a karjában. „Bővül az unokák klubja, Iman, Jameel és a hamarosan nagytestvérré váló Amina nem is tehetnének bennünket ennél boldogbbá” – írta Ránia királyné.

Ránija királyné nagyon büszke a családjára

Iman jordán hercegnő, a királyi pár második lánya 2023 márciusában ment férjhez Jameel Alexander Thermiotis venezuelai üzletemberhez. Az esküvőt a Beit Al Urdun palotában tartották, amely az uralkodó magánrezidenciája Ammán előkelő Dabouq negyedében. Iman hercegnő első gyermeke, Amina 2025 februárjában született meg. A pár csak ritkán jelenik meg a nyilvánosság előtt, visszafogott életet élnek.

A hivatalos eseményeken inkább Husszejn trónörökös és felesége, Radzsva hercegné kapnak nagyobb figyelmet, hiszen ők lesznek Jordánia jövendőbeli királya és királynéja. Husszejn herceg Ránija és II. Abdullah jordán király legidősebb fia. 2023-ban vette feleségül Radzsva hercegnét. Első kislányuk, Iman hercegnő 2024 augusztusában született, nevét pedig kedves gesztusként a nagynénje után kapta. A kislányról rendszeresen posztolnak a közösségi médiában, Ránia királyné nagyon büszke rá.

Ezeket olvastad már? 

Soha nem látott fotó került elő Diana hercegnéről: így nézett ki gondtalan kisgyerekként

Hatvan évvel ezelőtti nyári pillanatot idézett fel Charles Spencer egy eddig nem látott családi fényképpel. Diana hercegné és öccse együtt látható a meghitt hangulatú felvételen.

Harry herceg akkor sem maradhatna kettesben Károllyal, ha akarna: senki nem bízik benne

A tékozló fiú ismét Nagy-Britanniába érkezett, és azonnal megkezdődtek a találkozások arról, vajon találkozik-e Károly királlyal. A palota dolgozói azonban már nem bíznak Harry hercegben, ami azt mutatja, hogy a helyzet jóval súlyosabb, mint ahogy azt bárki gondolta.

Így fest a hercegné a tüdőtranszplantációja után − Megjelent az első fotó a súlyos beteg Mette-Maritról

A norvég koronahercegnét először fényképezték le tüdőtranszplantációja óta. A fotót a királyi ház tette közzé, amelyen Mette-Marit férjével, Haakon koronaherceggel együtt szurkol a norvég labdarúgó-válogatottnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu