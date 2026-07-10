Nehezen rázódsz vissza? 3 dolog, amit még a nyaralás előtt meg kell tenned az irodában

Biztosan mindenkinek ismerős az a helyzet, amikor egy pihentető nyaralás után hirtelen vissza kell csöppenni a mindennapi mókuskerékbe. Ez az átállás ritkán megy zökkenőmentesen, és teljesen természetes, hogy az első munkanapokon még lassabbnak, kevésbé összeszedettnek érezzük magunkat a munkahelyünkön. Éppen ezért mutatunk most 3 olyan dolgot, amit mindenképp meg kell tennünk az irodába, még indulás előtt.

A nyaralásból visszaérve sokszor egy iratokkal teli, kaotikus asztal fogad minket a munkahelyünkön, ami már az első percekben elveheti a kedvünket a folytatástól.

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Az utazás előtt gyakran félbehagyunk olyan teendőket, amiket valójában kötelező lenne elvégeznünk ahhoz, hogy a szabadság alatt teljesen kikapcsolódhassunk.

Ha nem megfelelően hagyjuk ott az irodát, a dolgos hétköznapokba visszacsöppenve sokszor számtalan e-millel és ezer új kéréssel találhatjuk szembe magunkat.

Mutatjuk azt a 3 dolgot, amit mindenképp meg kell tenned az irodában, még az utazás előtt.

Nyaralás előtt minél gyorsabban akarjuk letudni a munkát

Az utazás előtti napokban gyakran már annyira izgatottan várjuk az indulást, hogy a munkahelyünkön is sokkal motiváltabban és gyorsabban végezzük el a feladatokat. Ezekben a nyaralás előtti utolsó napokban azonban gyakran már nem tesszük helyre a felgyülemlett dolgokat, hanem egyszerűen félbehagyjuk a kötelezettségeinket, és nem rendezünk előre semmit.

A gondok viszont a hazatérés után kezdődnek: az első napok ugyanis sokszor katasztrofálisak, hiszen a munkánkhoz visszatérve a feladathalom kellős közepében találhatjuk magunkat.

A visszatérés utáni napok így biztosan nem lesznek gördülékenyek, hiszen a pár nap alatt már simán lehetséges, hogy azt is elfelejtettük, mi volt az utolsó projektünk, vagy hogy pontosan hol hagytuk félbe a feladatainkat. Így hosszú keresgélés és rengeteg idő igénybevételével mérhetjük csak fel, hogy mivel is kéne folytatnunk a teendőinket. Ahhoz azonban, hogy ez a folyamat gördülékenyebben menjen, mutatjuk azt a 3 dolgot, amit mindenképp meg kell tenned az irodában, még a nyaralás előtt.

Ez a 3 dolog segíthet visszarázódni a mókuskerékbe

Állíts be válaszüzenetet

Ahhoz, hogy a nyaralás után az irodába visszaérve ne fogadjanak tömeges e-mailek – amik közül már a felét megcsinálták a kollégáid –, és ne kelljen időt fektetned abba se, hogy kisilabizáld a teendőket, a legjobb dolog, ha egy előre beállított, automatizált válaszüzenettel adod a többiek tudtára, hogy szabadságra mentél, és a távollétedben kit keressenek.

Ez a funkció azért is hasznos, mert így nem fognak egy hétig szünetelni a munkafolyamatok, hanem a távollétedben is zökkenőmentesen mehetnek tovább az események, ráadásul neked sem kell a visszatérés után mindent a legelejéről kezdened, és mérlegelned a kéréseket, amik időközben befutottak hozzád.

Az asztalon, és az emailek között is tegyél rendet

Ahhoz, hogy könnyebben induljon a nyaralás utáni nap a munkahelyeden, fontos, hogy még az utazás előtt rendbe tedd az asztalodon tornyosuló iratokat és jegyzeteidet, valamint az e-mailjeidet is. Csupán dobáld ki a felesleges, már nem aktuális dolgokat, amikre többé nem lesz szükséged, és töröld le azokat a kéréseket is, amiket már teljesítettél. Így biztosan nem telik be a levelezőrendszered, ráadásul sokkal könnyebben átlátod majd a feladataidat, amikor újra munkába állsz.

Írd le, pontosan mivel hagytad abba

A zökkenőmentes visszarázódás érdekében pontosan tudnod kell, mi volt az az utolsó teendő, amit még a távozásod előtt elvégeztél a munkahelyeden.

Ahelyett, hogy mindent észben próbálnál tartani a pihenés alatt, elengedhetetlen, hogy még az utolsó órákban részletesen lejegyezd magadnak, hol is tartottál a folyamatokban, és pontosan mi volt az az utolsó dolog, amivel abbahagytad a munkát.

Ha egy papírra vagy egy digitális dokumentumba összeírod a függőben lévő feladataidat, az első munkanapodon nem kell majd órákat pazarolnod a visszaemlékezésre és a keresgélésre, ráadásul ezzel a nyaralásból visszaérve pontosan onnan tudod folytatni a projekteket, ahonnan kell.