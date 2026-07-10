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Milyen formájú az arcod? Mutatjuk, milyen fejfedő illik hozzá

öltözködés önazonos öltözködés sapka
Simon Benedek
2026.07.10.
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Ha úgy érzed, egyik sem áll jól igazán, akkor olvass tovább figyelmesen: eláruljuk, melyik fejfedőfazon lesz neked a nyerő.

A sapka nemcsak praktikus kiegészítő, hanem az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy karaktert, stílust adj a megjelenésednek. A kulcs azonban nem(csak) a trendekben rejlik, hanem abban is, hogy a választott fejfedő harmonizáljon az arcformáddal – ellenkező esetben az összhatás nem lesz tökéletes.

Tudd meg, milyen fejfedő illik hozzád!
Tudd meg, milyen fejfedő illik hozzád!
Forrás:  Getty Images
  • A megfelelő sapka kiemeli az arc előnyös vonásait.
  • Az arcformád ismerete segít a tökéletes választásban.
  • Íme egy sapkaviselési kisokos, ami segít kiválasztani a tökéletes fejfedőt!

Így válassz fejfedőt az arcformád alapján!

Hosszúkás, ovális, netán nagyon kerek arcformád van? A jó hír, hogy mindegyikhez megvan az a sapka, amelyet bátran hordhatsz. Mutatjuk, hogy melyek azok a főbb szempontok, amelyeket érdemes figyelembe venni fejfedővásárlás során. Íme a sapkaviselési kisokosunk!

Az ovális arcformához jól passzol a bucket.
Forrás:123RF

Ovális arc

Az ovális arcforma szerencsére nagyon sokféle sapkával jól mutat, így szinte bármit választhatsz a tavaszi, nyári kínálatból. A bucket sapka, a baseball sapka vagy egy könnyű szalmakalap egyaránt előnyös lehet. Fontos azonban, hogy a túl magas, felfelé nyújtott fazonokat kerüld, mert ezek aránytalanul megnyújthatják az arcodat. Az ovális arc előnye, hogy kísérletezhetsz a különböző színekkel és mintákkal is. Bátran kombinálhatod a praktikumot és a stílust anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötnöd. 

A kerek archoz illik a fedora kalap.
Forrás: 123RF

Kerek arc

A kerek arc vonásait érdemes optikailag kicsit megnyújtani, ezért a magasabb fazonok a legelőnyösebbek. A baseball sapkát érdemes enyhén oldalra döntve hordani, mert ez is segít ellensúlyozni a kerek formát. A fedora kalapok és a magas karimájú fejfedők nagyon jó választások lehetnek a számodra, mert hosszabbnak mutatják az arcot. Fontos elkerülni a szűk, fejre simuló darabokat, mert ezek túlságosan kiemelik a kerek arcvonásokat. 

Ha szögletes az arcod, hordj nagy karimájú szalmakalapot
Forrás: 123RF

Szögletes arc

A szögletes arc kemény vonásait a lekerekített formák finomítják a legjobban. A nagy karimájú szalmakalapok vagy puha anyagú, laza fazonok különösen előnyösek, mert ellensúlyozzák az áll és az arccsont szögletességét. Érdemes a kalapokat és sapkákat lazán, akár kissé hátratolva hordani, mert ez lágyabb összhatást ad. Az aszimmetrikus viselet, például az oldalra fordított baseball sapka szintén segít megtöri a kemény vonalakat. A szögletes arcformához inkább a laza stílusú sapkák illenek, emellett a magasabb fejfedők a legalkalmasabbak arra, hogy megnyújtsák az arcot.

Szív alakú archoz jó illik a baseball sapka
Forrás: 123RF

Szív alakú arc

A szív alakú arc szélesebb homlokot és keskenyebb állat takar, ezért fontos az arányok kiegyenlítése. A kisebb vagy letisztult, egyszerű nyári sapkák a legelőnyösebbek, mert ezek nem nagyobbítják tovább az amúgy is szélesebb fejtetőt. A baseball sapka vagy a könnyű nyári darabok jól működnek, de a túl nagy, széles karimájú kalapokat érdemes kerülni. Így az arcod arányosabbnak és harmonikusabbnak tűnik. A megfelelő választással a nyári kiegészítő nemcsak stílusos, hanem praktikus is lesz. Az egyensúly megtartása kulcs a látványos összhatás eléréséhez.

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