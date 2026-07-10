Meghan Markle meghúzta a váratlant − Ez teljesen megváltoztathatja Károly király és unokái kapcsolatát

Harry herceg a héten az Invictus Játékok miatt az Egyesült Királyságba utazott, és bár korábban azt pletykálták, hogy az útra felesége, Meghan Markle és gyermekeik is elkísérik, végül teljesen egyedül érkezett meg Londonba. A legfrissebb hírek szerint azonban ez változhat, vajon mégis találkozhat Károly király rég nem látott unokáival?

A 2022-es utolsó találkozás óta Harry és Meghan Markle gyermekei már rengeteget nőttek, így az uralkodó szinte teljesen új emberként láthatja viszont a hétéves Archie-t és az ötéves Lilibetet.

Forrás: Meghan Markle/Instagram

Harry herceg a héten az Egyesült Királyságba látogatott, ahova családja a korábbi pletykák ellenére végül mégsem kísérte el.

Az elvesztett jogi csata után ugyanis nem kapták meg a kiemelt személyi testőri védelmet a látogatásuk idejére, ráadásul az uralkodó még a birminghami palotába szóló meghívását is visszavonta tőlük.

Most azonban mégis úgy tűnik, hogy Meghan Markle a gyerekekkel együtt férje után indul, így Károly király végre találkozhat a rég nem látott unokáival.

Meghan Markle meggondolta magát?

Bár az elmúlt hetekben még úgy tűnt, hogy Meghan Markle és gyermekeik is elkísérik Harry herceget az Egyesült Királyságba, a tervek az utolsó pillanatban megváltoztak. A hosszas jogi csata után ugyanis elutasították a hercegi pár kérelmét, hogy állami finanszírozású, kiemelt személyi testőri védelmet kapjanak a látogatásuk idejére, így Meghanék végül otthon maradtak. Időközben ráadásul Károly király még a birminghami palotába szóló meghívását is visszavonta Harry hercegtől, így úgy tűnt, mégsem kerül sor az unokákkal való találkozásra.

Most azonban váratlan fordulat történt, a legfrissebb információk szerint ugyanis Meghan és a gyerekek mégis Harry herceg után indulnak.

Az utazásnak azonban szigorú feltétele van, ugyanis érkezésük után sem a hercegné, sem Archie és Lilibet nem vesznek majd részt semmilyen nyilvános eseményen. Így miközben Harry herceg a birminghami hivatalos programokon képviseli a rendezvényt, Meghan a gyerekekkel teljesen elzárkózik a kíváncsi tekintetek elől, és kizárólag egy privát, családi eseményeken csatlakoznak majd hozzá.

Károly király nem hagyná ki a találkozót az unokáival

A király és az Amerikában nevelkedő unokák legutóbb 2022-ben találkoztak egymással, így a mostani látogatás egy hosszú ideje várt, sorsfordító pillanat is lehet. A 77 éves uralkodó ugyanis eddig mindössze néhány alkalommal találkozott a hétéves Archie-val, amikor Harry és Meghan még az Egyesült Királyságban éltek, az ötéves Lilibetet pedig csupán egyetlen egyszer látta, amikor a család visszatért II. Erzsébet királynő platinajubileumára. Bár az uralkodó és fia között azóta is hatalmas a feszültség, az egyik királyi forrás szerint még ez sem tántorítaná el az a király attól, hogy találkozzon a gyerekeivel. A bennfentes szerint:

A király semmiképpen sem hagyná ki a lehetőséget, hogy időt töltsön az unokáival, és ha van rá mód, meg is teszi azt.

A hírek szerint a látogatás alatt a család Harry nagybátyjánál, Spencer grófnál fog megszállni az Althorp House-ban, Diana hercegnő egykori gyermekkori otthonában. Ez a Nyugat-Northamptonshire-ben fekvő birtok tökéletes bázis lesz számukra, hiszen innen Birmingham és London is könnyen megközelíthető bármilyen privát családi esemény esetén.

Harryék ráadásul egy jó pár napot fognak itt eltölteni, ugyanis csak vasárnap utaznak vissza az Egyesült Államokba.

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