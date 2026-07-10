Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 10., péntek Amália

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család

Meghan Markle meghúzta a váratlant − Ez teljesen megváltoztathatja Károly király és unokái kapcsolatát

brit királyi család Meghan Markle Károly király Harry herceg
Klusovszki Kíra
2026.07.10.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Bár Harry herceg végül teljesen egyedül érkezett Londonba, az utolsó pillanatban úgy tűnik drámai fordulat történhet. A legfrissebb hírek szerint Meghan Markle a gyerekekkel együtt már úton van férje után, így Károly királynak végre megadatik a lehetőség, hogy találkozzon az unokáival.

Harry herceg a héten az Invictus Játékok miatt az Egyesült Királyságba utazott, és bár korábban azt pletykálták, hogy az útra felesége, Meghan Markle és gyermekeik is elkísérik, végül teljesen egyedül érkezett meg Londonba. A legfrissebb hírek szerint azonban ez változhat, vajon mégis találkozhat Károly király rég nem látott unokáival? 

Meghan Markle és Harry herceg gyerekeit 4 éve nem láthatta a brit uralkodó.
A 2022-es utolsó találkozás óta Harry és Meghan Markle gyermekei már rengeteget nőttek, így az uralkodó szinte teljesen új emberként láthatja viszont a hétéves Archie-t és az ötéves Lilibetet.
Forrás: Meghan Markle/Instagram
  • Harry herceg a héten az Egyesült Királyságba látogatott, ahova családja a korábbi pletykák ellenére végül mégsem kísérte el.
  • Az elvesztett jogi csata után ugyanis nem kapták meg a kiemelt személyi testőri védelmet a látogatásuk idejére, ráadásul az uralkodó még a birminghami palotába szóló meghívását is visszavonta tőlük. 
  • Most azonban mégis úgy tűnik, hogy Meghan Markle a gyerekekkel együtt férje után indul, így Károly király végre találkozhat a rég nem látott unokáival.

Meghan Markle meggondolta magát?

Bár az elmúlt hetekben még úgy tűnt, hogy Meghan Markle és gyermekeik is elkísérik Harry herceget az Egyesült Királyságba, a tervek az utolsó pillanatban megváltoztak. A hosszas jogi csata után ugyanis elutasították a hercegi pár kérelmét, hogy állami finanszírozású, kiemelt személyi testőri védelmet kapjanak a látogatásuk idejére, így Meghanék végül otthon maradtak. Időközben ráadásul Károly király még a birminghami palotába szóló meghívását is visszavonta Harry hercegtől, így úgy tűnt, mégsem kerül sor az unokákkal való találkozásra. 

Most azonban váratlan fordulat történt, a legfrissebb információk szerint ugyanis Meghan és a gyerekek mégis Harry herceg után indulnak.

Az utazásnak azonban szigorú feltétele van, ugyanis érkezésük után sem a hercegné, sem Archie és Lilibet nem vesznek majd részt semmilyen nyilvános eseményen. Így miközben Harry herceg a birminghami hivatalos programokon képviseli a rendezvényt, Meghan a gyerekekkel teljesen elzárkózik a kíváncsi tekintetek elől, és kizárólag egy privát, családi eseményeken csatlakoznak majd hozzá.

Károly király nem hagyná ki a találkozót az unokáival

A király és az Amerikában nevelkedő unokák legutóbb 2022-ben találkoztak egymással, így a mostani látogatás egy hosszú ideje várt, sorsfordító pillanat is lehet. A 77 éves uralkodó ugyanis eddig mindössze néhány alkalommal találkozott a hétéves Archie-val, amikor Harry és Meghan még az Egyesült Királyságban éltek, az ötéves Lilibetet pedig csupán egyetlen egyszer látta, amikor a család visszatért II. Erzsébet királynő platinajubileumára. Bár az uralkodó és fia között azóta is hatalmas a feszültség, az egyik királyi forrás szerint még ez sem tántorítaná el az a király attól, hogy találkozzon a gyerekeivel. A bennfentes szerint: 

A király semmiképpen sem hagyná ki a lehetőséget, hogy időt töltsön az unokáival, és ha van rá mód, meg is teszi azt. 

A hírek szerint a látogatás alatt a család Harry nagybátyjánál, Spencer grófnál fog megszállni az Althorp House-ban, Diana hercegnő egykori gyermekkori otthonában. Ez a Nyugat-Northamptonshire-ben fekvő birtok tökéletes bázis lesz számukra, hiszen innen Birmingham és London is könnyen megközelíthető bármilyen privát családi esemény esetén. 

Harryék ráadásul egy jó pár napot fognak itt eltölteni, ugyanis csak vasárnap utaznak vissza az Egyesült Államokba.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Újabb botrány Harry herceg körül: egy fehér pirula története és egy furcsa mondat látott napvilágot

Eddig nem hallott sztorit mesélt el egy újságírónő Harry hercegről.

Harry herceg akkor sem maradhatna kettesben Károllyal, ha akarna: senki nem bízik benne

A tékozló fiú ismét Nagy-Britanniába érkezett, és azonnal megkezdődtek a találkozások arról, vajon találkozik-e Károly királlyal. A palota dolgozói azonban már nem bíznak Harry hercegben, ami azt mutatja, hogy a helyzet jóval súlyosabb, mint ahogy azt bárki gondolta.

Kamilla sem örül Harry herceg visszatérésének – Ezt 4 szóval nyilvánvalóvá is tette

Úgy tűnik, Kamilla királyné sincs elragadtatva attól az ötlettől, hogy Harry herceg újraegyesítené a családot.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu