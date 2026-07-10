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Így néz ki ma a Rabszolgasors Isaurája – 69 éves korára ennyit változott Lucélia Santos

akkor és most Lucélia Santos sorozat Isaura
Váradi Melinda
2026.07.10.
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Isaura történetét a nyolcvanas években Magyarországon is milliók követték. A főszerepet alakító Lucélia Santos ma már 69 éves. Fotókon mutatjuk, mennyit változott.

Generációk kedvence volt a törékeny, mégis bátor Isaura, akinek történetét a nyolcvanas években Magyarországon is milliók nézték. A főszerepet alakító Lucélia Santos ma már 69 éves, de mosolya és természetes kisugárzása még mindig könnyen felismerhető. 

Lucélia Santos
Lucélia Santos fiatalon vált híressé.
Forrás: Profimedia
  • Mindössze 19 éves volt, amikor világsztárrá vált Isauraként. 
  • Lucélia Santos ma is aktív, és rendszeresen oszt meg fotókat a közösségi oldalán. 
  • A színésznő természetesen öregszik, és büszkén vállalja valódi arcát.

Lucélia Santos ennyit változott: így néz ki ma a Rabszolgarors Isaurája

A Rabszolgasors nem csupán Brazíliában, hanem világszerte óriási sikert aratott. A 1976-ban bemutatott telenovellát több mint 80 országban vetítették, Magyarországon pedig 1986-ban vált igazi televíziós szenzációvá. Esténként szinte kiürültek az utcák, amikor Isaura sorsáért izgult az ország, a főszereplő Lucélia Santos pedig egyik napról a másikra nemzetközi sztárrá vált. Sokan még pénzt is gyűjtöttek a kitalált karakter felszabadítására.

Lucélia Santos
Lucélia Santos ma már 69 éves.
Forrás: Profimedia.

Lucélia Santos mindössze 19 éves volt, amikor eljátszotta a kedves és tiszta lelkű rabszolgalányt. A szerep akkora sikert hozott számára, hogy hosszú éveken át szinte mindenki Isauraként emlegette. Bár a későbbiekben számos filmben és sorozatban szerepelt, rendezőként és dokumentumfilmesként is dolgozott, a legtöbb néző számára máig ez maradt a legismertebb alakítása.

Bár már nem vállal annyi filmszerepet, mint pályája csúcsán, Lucélia Santos továbbra sem szakadt el a művészettől. Színésznőként, rendezőként és társadalmi ügyek támogatójaként is aktív, emellett sok időt tölt olvasással, utazással és a természetben. Számos egyéb sorozatban is szerepelt, illetve hamarosan újra látható lesz a képernyőn egy portugál szériában, melynek címe magyarul A tökéletes pár.

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