Fotókon Mbappé gyönyörű szerelme – A 26 éves színésznővel így romantikáztak

Kylian Mbappé a pályán ritkán okoz meglepetést, magánéletéről azonban annál kevesebbet tudni. Most viszont szerelmi élete is újra reflektorfénybe került, ugyanis egy gyönyörű, spanyol színésznőbe szeretett bele.

Kylian Mbappé idén is jól teljesít a foci-vb-n.

Forrás: Northfoto

Romantikus fotók készültek Kylian Mbappéról és párjáról.

26 éves színésznőbe szeretett bele a focista.

Nézd meg képeken Ester Expósitót!

Ő Kylian Mbappé szerelme

A 26 éves Ester Expósito és Mpabbé kapcsolatáról idén röppentek fel az első pletykák. Bár hivatalosan eddig nem erősítették meg szerelmüket, több eseményen is megjelentek már együtt, és lekapták őket többek közt Franciaországban és Szardínián is.

A 2000-ben Madridban született Ester Expósito először 2016-ban jelent meg a képernyőn, miután korábban színészetet tanult és fiatalon színházban is fellépett. Leginkább a Netflix Elite című tinédzser drámasorozatából lehet ismerős sokaknak, ahol Carla Rosón Caleruega karakterét alakította. Emellett szerepelt többek közt a Valakinek meg kell halnia és a Kincskereső kalandorok című produkciókban is.

A 26 éves sztár a színészkedés mellett modellkedik, és több luxusmárkával együttműködik. Kylian Mbappé párjának Instagramja tele van szebbnél-szebb képekkel.

Ezek is érdekelhetnek még: