Jennifer Lopez kerek idomai ellopták a show-t Párizsban − Megmutatta szintén génlottónyertes húgát is: FOTÓN A TESTVÉREK

Jennifer Lopez elképesztő, Michael Cors-outfitben érkezett a párizsi Haute Couture Hétre. Az énekesnőt elkísérte testvére, Lynda is, amit J.Lo így kommentált: „A nővérek meghódítják Párizst.” És így is történt...

Jennifer Lopez bombaformában volt Párizsban is.

Forrás: Northfoto

Jennifer Lopez tollas kabátkája mindent vitt

Jennifer Lopez szettjének legfeltűnőbb eleme a tollas kabátka volt: amit a világsztár kinyitva viselt, alá pedig csupán egy melltartót húzott. Hozzá egyszerű bermudanadrágot választott, ami nem vitte el a fókuszt a felsőről. A szett úgy volt feltűnő és dögös, hogy közben elegáns is maradt: ezt a határt egyébként Lopez többnyire tökéletesen eltalálja.

Jennifer Lopezre mindenki felfigyelt a divathéten

A bombaformában lévő Jennifer Lopez nem csak az érkezésekor, hanem a Celia Kritharioti párizsi Haute Couture divathét csütörtöki bemutatóján is gondoskodott arról, hogy minden szem rá szegeződjön, Mélyen dekoltált, áttetsző, gyöngyös ruhát viselt, a strucctollal díszített kabátot lazán a vállára terítette.

Jennifer Lopez részt vett a Celia Kritharioti bemutatóján csütörtökön a párizsi Haute Couture Héten.

Forrás: ZUMA Press Wire

A bemutatóra testvére kísérte el

Az 56 éves énekesnő a bemutatón első sorból csodálta a bemutatott ruhakölteményeket. Húga az 55 éves Lynda, csakúgy mint híres testvére lélegzetelállító volt a fehér, rózsaszín díszítésű mélyen dekoltált szettben.

Jennifer Lopez húga, Lynda is elképesztően nézett ki

Forrás: Northfoto

Jennifer és Lynda Lopez mindig is nagyon szoros kapcsolatban voltak. A színésznő a The Greatest Love Story Never Told című dokumentumfilmjében is mesélt gyermekkoráról. Hárman voltak testvérek, Jennifer a középső gyerek, a szüleik elváltak, de jó viszonyban maradtak egymással. Ennek ellenére a szülők különválását nehezen élték meg, hiszen így egyikőjükkel sem tölthettek annyi időt, amennyit szerettek volna. „Volt idősebb és fiatalabb testvérem is, ez nem volt könnyű, több figyelemre vágytam” − nyilatkozta Jen és édesanyját, akit amúgy nagyon szeret, nárcisztikusnak nevezte, akinek a buli volt az élete. A színésznő akkor arról is beszélt, hogy édesapja éjjel-nappal dolgozott, alig látták. Ezzel együtt a dokuban mindkettőjükről elismerően beszélt, hangsúlyozta, hogy imádja a szüleit.

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