Katalin és Vilmos soha nem látott videót osztott meg a ma 13 éves György hercegről

György herceg, aki a brit trónöröklési sorban a második helyen áll, 2013. július 22-én született Londonban. ma ünnepli a 13. születésnapját. Ő a walesi hercegi pár legidősebb gyermeke.

György herceg

Forrás: PA Wire

György herceg igazán élvezi az életet

Katalin hercegné és Vilmos herceg hálás, amiért a brit királyi család rajongói ilyen kedvességgel és odaadással köszöntötték fel a fiukat a 13. születésnapján. A videón, amit megosztottak a hamarosan komoly próbatételek elé néző György hercegről, megmutatja, milyen érett tinédzser lett a kisfiúból, és hogy milyen szenvedélyesen szereti az életet.

Nem csoda, a walesi hercegi pár mindent megad a gyerekeinek, miközben igyekeznek normális gyerekkort biztosítani nekik, ahogy azt a megosztott videó is bizonyítja.

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