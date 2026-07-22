Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 22., szerda Magdolna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
videó

Katalin és Vilmos soha nem látott videót osztott meg a ma 13 éves György hercegről

videó vilmos herceg katalin györgy születésnap
Life.hu
2026.07.22.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Ma ünnepli 13. születésnapját Katalin hercegné és Vilmos herceg legidősebb gyermeke György herceg 13. születésnapjáról a rajongók sem feledkeztek meg, rengeteg jó szót, kedvességet és köszöntést kapott a tinédzser trónörökös. A hercegi pár hálából friss videó tett közé az Instagramon.

György herceg, aki a brit trónöröklési sorban a második helyen áll, 2013. július 22-én született Londonban. ma ünnepli a 13. születésnapját. Ő a walesi hercegi pár legidősebb gyermeke.

György herceg
György herceg
Forrás: PA Wire

György herceg igazán élvezi az életet

Katalin hercegné és Vilmos herceg hálás, amiért a brit királyi család rajongói ilyen kedvességgel és odaadással köszöntötték fel a fiukat a 13. születésnapján. A videón, amit megosztottak a hamarosan komoly próbatételek elé néző György hercegről, megmutatja, milyen érett tinédzser lett a kisfiúból, és hogy milyen szenvedélyesen szereti az életet. 

Nem csoda, a walesi hercegi pár mindent megad a gyerekeinek, miközben igyekeznek normális gyerekkort biztosítani nekik, ahogy azt a megosztott videó is bizonyítja.

Olvass még a brit királyi családról:

Előkerült Diana titkos végrendelete: Harryre hatalmas örökséget hagyott, de Kamilla és Károly is megkapta a magáét

Csaknem három évtizeddel a hercegné halála után elveszettnek hitt, állítólagos második végrendelet került elő. A levelet Diana néhány héttel tragikus 1997-es párizsi autóbalesete előtt írhatta.

György hercegnek szigorú szabályok szerint kell élnie Etonban, Vilmos és Katalin pedig ennek nagyon örülnek

György herceg ma, július 22-én tölti be a 13. életévét, szeptember elején pedig új fejezet kezdődik az életében: édesapja egykori iskolájában, az Eton College-ban folytatja tanulmányait. A nagy múltú bentlakásos intézményben szigorú szabályok vannak, az egyik rendelkezés pedig különösen közel áll Vilmos herceg és Katalin hercegné nevelési elveihez.

Nyilvánosságra került Katalin hercegné végrendelete: kiszivárogtak a részletek

A most nyilvánosságra került, évtizedekig titkolt végrendeletéből ráadásul pontosan látszik, hogyan osztotta el a fennmaradó vagyonát a királyi család tagjai között.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu