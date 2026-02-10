A magányos örökösnő: Christina Onassis fizetett azért, hogy barátkozzanak vele

Attól még, hogy valaki gazdag, a mentális problémák még ugyanúgy sújthatják. Jackie Kennedy mostohalányának, Christina Onassisnak megvolt mindene, amit pénzen csak meg lehetett venni. Egyetlen dolog hiányzott az életéből: a szeretet, amit még súlyos pénzek árán sem volt képes kicsikarni. Ismerd meg a világ legmagányosabb milliárdosát.

Christina Onassis egész életében a magánytól szenvedett.

Forrás: Getty Images

Christina Onassis élete Aristotle Onassis lányaként bátyja mellett másodhegedűs volt.

Apja halála után 500 millió dollár – 159 milliárd forint vagyont örökölt.

Havi 30 000 dollárt fizetett embereknek, hogy a barátai legyenek.

Függőséggel, reménytelen szerelemmel küzdött.

37 évesen halt meg szívrohamban.

A fekete özvegy és a hajómágnás lánya

Aristotle Onasssis 1950. december 11-én egy kislányt üdvözölt a családban, akit a Christina névre keresztelt. Fényes jövő állt Christina Onassis előtt, mivel édesapja az egyik legtehetősebb görög hajómágnás volt, aki busás vagyont halmozott fel a évek során. A lánynak volt még egy bátyja, Alexander, aki mellett ugyan másodhegedűs volt, ennek ellenére közel állt édesapjához.

A legelitebb bentlakásos iskolákban oktatták, a felszínen minden tökéletes volt, ám a hajós dinasztia magánéletében komoly problémák adódtak. Édesapja viszonyt kezdett Maria Callas operaénekessel, ami szülei válásához vezetett 1960-ban. Bátyja ellenségnek tekintette apja új választottját, amit édesanyjuk is fűtött, ám az évek során enyhült a viszony.

Christina Onassis édesapjával és fivérével.

Forrás: Getty Images

Amikor Aristotle Onassis az egykori amerikai First Lady-vel, Jackie Kennedyvel kelt egybe 1968-ban, minden összeomlott. Christina Onassis mélységesen megvetette mostohaanyját, a görög folklór rettegett „fekete özvegyének” nevezte. Félelme nem volt alaptalan, mivel 29 hónap alatt egész családját elvesztette: bátyja 1973-ban egy repülőgép-balesetben vesztette életét, mindössze 24 évesen, édesanyja egy évre rá hunyt el, nagy valószínűséggel öngyilkos lett, 1975-ben pedig szeretett édesapja távozott.

Christina Onassis összesen 500 millió dollárt, valamint az egyik legnagyobb hajózási társaságot örökölte, ami mai árfolyamon 159 milliárd forintnak felel meg. Mielőtt a vagyont átvehette volna, pénzéhes mostohaanyjával kellett bíróságon acsarkodnia az örökségért.