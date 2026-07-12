„Megcsaltam a férjemet azzal a férfival, akit mindig is szerettem – Most pedig terhes vagyok”

Tizennégy év házasság sem volt elég ahhoz, hogy elfelejtse első nagy szerelmét. Amikor évekkel később újra találkoztak, a régi szerelem újra fellángolt, és olyan döntésekhez vezetett, amelyek több ember életét is örökre megváltoztathatják.

A régi szerelem újra fellángolt, a nő pedig veszélybe sodorta a házasságát.

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A nő éveken át nem tudta elfelejteni első nagy szerelmét.

Újra találkoztak, és titkos kapcsolatba kezdtek egymással.

A viszony következménye egy terhesség lett.

A régi szerelem évekkel később is erősebbnek bizonyult a házasságnál

Egy 38 éves nő tizennégy éve élt házasságban, mégsem telt el úgy nap, hogy ne gondolt volna arra a férfira, aki az első nagy szerelme volt – derült ki a The Sun hasábjain megjelent személyes történetből.

Fiatalon ismerték meg egymást, és úgy érezte, vele találta meg azt az embert, aki mellett le tudná élni az életét. A kapcsolatuk azonban megszakadt, amikor a férfit külföldre vezényelték katonaként. Próbálták fenntartani a szerelmüket a távolság ellenére, de lassan eltávolodtak egymástól, végül a férfi szakított vele.

A nő összetört, és bár később megismerte a mostani férjét, a régi kapcsolatát soha nem tudta igazán lezárni.



A mai napig emlékszem arra a telefonhívásra, amikor véget vetett mindennek. Úgy éreztem, mintha kihúzták volna alólam a talajt. Próbáltam továbblépni, és amikor megismertem a férjemet, azt hittem, idővel majd elmúlik bennem minden érzés. De nem múlt el. Mindig ott volt bennem a kérdés: vajon hol van most, boldog-e, lett-e családja?



Évekkel később a sors újra összehozta őket: a nő megkereste régi szerelmét a Facebookon, levelet írt neki.

Egy üzenettel kezdődött minden, majd találkozók követték egymást, és a régi érzések azonnal visszatértek. Csakhogy addigra mindketten házasok voltak. A nő mégis úgy érezte, mintha az élete addig csak félgőzzel működött volna.



Amikor újra megláttam, ugyanazt éreztem, mint húszévesen. Nem kellett erőlködni, nem kellett szerepet játszani. Olyan volt, mintha az eltelt évek nem is léteztek volna. Tudtam, hogy veszélyes, amit csinálunk, de képtelen voltam leállni.



A titkos kapcsolat végül még bonyolultabbá vált: a nő teherbe esett, és biztos volt benne, hogy a gyermek apja nem a férje, hanem régi szerelme. Ekkor már nemcsak a házassága került veszélybe, hanem minden, amit addig felépített magának. Kétségbeesetten próbálta elképzelni, hogyan mondhatná el az igazat a férjének, miközben azt is tudta, hogy szeretője sem fogja egyszerűen hátrahagyni a saját családját.



Megcsaltam a férjemet azzal a férfival, akit mindig is szerettem, most pedig terhes vagyok. Most ott tartok, hogy reggelente gyomorgörccsel ébredek. Szeretem azt a férfit, akit soha nem tudtam elengedni, de közben tudom, hogy rengeteg ember életét tehetem tönkre. Néha arra gondolok, bárcsak soha nem találkoztunk volna újra. Máskor pedig arra, hogy talán most először vagyok igazán őszinte önmagamhoz.

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