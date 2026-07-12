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Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. július 13-19.: a Skropióra sokan irigykednek, az Ikrekre szuper hírek várnak

ezotéria pénz horoszkóp karrier
Angyal Léna
2026.07.12.
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A héten több jegynek is gyorsan kell reagálnia a munkahelyi helyzetekre, és a pénzügyekben sem árt óvatosabbnak lenni. A heti karrier- és pénzhoroszkóp szerint most egyetlen rossz mondat vagy hirtelen döntés is sokat árthat.

Július 13. és 19. között mozgalmas napokra készülhetünk: váratlan fordulatokban lesz részünk, feszült beszélgetések, pénzügyi problémák alakíthatják a munkához való hozzáállást. A heti karrier- és pénzhoroszkóp szerint nem mindegy, mikor szólalunk meg és mire mondunk igent.

Heti karrier- és pénzhoroszkóp: nem mindegy, mire mondunk igent
Heti karrier- és pénzhoroszkóp: nem mindegy, mire mondunk igent
Forrás: Shutterstock

Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. július 13-19.: 

  • KOS:

Minden napra esik nagy jelentőségű bolygóállás. A hétfői Vénusz-Uránusz fényszög meggondolt kommunikációt sürget. Első sorban a munkahelyeden kell ügyelned arra, hogy mit beszélsz. Szerdán és csütörtökön mindent előnyösebb megvilágításban látsz.

  • BIKA:

Bolygód, a Vénusz hétfőn durva támadó fényszöget kap az Uránusztól. Anyagi természetű probléma jöhet. Nincs okod pánikolni, mert a keddi újhold és a hétvégi szuper bolygóháromszög is remek lehetőségeket szimbolizál.

  • IKREK:

Azok, amik a hét elején idegesítenek, hétvégére szórakoztatóvá válnak. Döbbenetes eseményeket jeleznek az égi folyamatok. Hétfőn egy Vénusz-Uránusz fényszög komoly kihívást jelent, majd mindez pénteken „pepitában” megismétlődik. Szombaton viszont az Uránusz és a Plútó felfedezésük óta először kapcsolódnak egy szuper fényszöggel. Mindez szuper hír a számodra.

  • RÁK:

A hétfői Nap-Merkúr és a keddi Rák újhold kihagyhatatlan esélyt mutat az újításra, újra gondolásra, megújulásra. El ne mulaszd! Ezzel párhuzamosan kellemetlen fényszögek álhírek, pletykák, összeesküvés elmélet terjedését szimbolizálják. Ebből mindenképpen maradj ki!

  • OROSZLÁN:

A hét elejét szeretnéd megúszni. Érthető. Olyan konstellációk lesznek az égen, amelyek számodra unalmasak. Szerdától fogsz feltámadni. 2 nap alatt annyi mindent tudsz elintézni, ami másoknak 1 hetébe kerül. Az Oroszlánban járó Jupiter túlzásokra hajlamosít. Vigyázz magadra!

  • SZŰZ:

Ki nem állhatod a sürgetést, illetve azt, amikor elmélyedsz valamiben, és újabb információkkal, feladatokkal terelik el a figyelmedet. Sajnos a hétfői és a pénteki bolygóállások ezt jelzik. Mindegy, hogy a főnököd, vagy egy ügyfeled tesz ilyesmit, kérd meg, hogy engedje, hogy az aktuális munkáddal haladhass! Utána térjetek vissza!

  • MÉRLEG:

Érdemes nyitott szemmel és füllel közlekedned a hét elején. Ugyanis az újhold új pozíció, új állás lehetőségére utal. Nem kötelező elvállalnod. A bolygók sosem erőltetnek semmit. A hét közepén a költekezést kellene visszafognod. Felesleges holmikra ne adj ki pénzt!

  • SKORPIÓ:

Irigylésre méltó leszel több konstellációnak köszönhetően. Ne feledd, hogy irigyeid mindig voltak, vannak, és lesznek! Nem kell titkolnod, ha jól mennek a dolgaid, vagy te már látod a fényt az alagút végén! De ne kérkedj, mert több embert ingerelsz, mint gondolnád!

  • NYILAS:

A hét során több ideges emberrel fogsz találkozni. Ne ess abba tévedésbe, hogy neked kellene megoldanod a problémáikat! És semmiképp se engedd, hogy átragadjon rád az idegeskedésük! Szerdán és csütörtökön tüzes jegyekben járó bolygók „megvédenek”.

  • BAK:

Vannak olyan emberek a közeledben, akik képesek újítani a keddi újhold szerint. Vegyél példát róluk! Nem szégyen, ha most te követsz másokat. A hét második felében a munkád igényel nagyobb odafigyelést. A hőség nem kedvez a koncentrációnak.

  • VÍZÖNTŐ:

Ilyen még nem volt: bolygód, az Uránusz a Vízöntőben járó Plútóval zseniális fényszöget alkot szombaton, ami már hétfőtől bearanyozza a hetedet. Ne engedd, hogy egyesek aggodalmaskodása és pesszimizmusa lehúzzon! Neked szárnyalnod kell.

  • HALAK:

Meglepő módon ezen a héten nem sok kedved lesz az emberekhez a munkahelyeden sem. Szeretnél kicsit kettesben lenni a gondolataiddal. Ezt megteheted, ha képes vagy nemet mondani, vagy legalább ki tudod mondani, hogy „Kicsit később”. A keddi újhold újításra ösztönöz.

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