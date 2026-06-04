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Ez a képesség a kiemelkedő intelligencia jele – Csak az emberek 20%-a képes rá

Shutterstock - MAYA LAB
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Simon Benedek
2026.06.04.
Akik nem képesek rá, azoknak lehetetlen feladatnak tűnik. Kiderült, hogy ez a ritka képesség a magas intelligencia jele is lehet!
 
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A jelenség egyszerre tűnik szórakoztatónak és rejtélyesnek, nem véletlen, hogy sokan „különleges képességként” tekintenek rá. Egy új kutatás szerint a fülmozgatás a magasabb intelligencia jele is lehet. 

Magasabb intelligencia jele: a fülmozgatás lehet a kulcs.
A fülmozgatás lehet a magasabb intelligencia jele?
Forrás:  Getty Images
  • Egyes elméletek szerint a fülmozgatás akár a magasabb intelligenciával is összefügghet.
  • A becslések alapján az emberek mindössze 20 százaléka képes tudatosan mozgatni a fülét.
  • Kutatók szerint ez akár az agyi plaszticitással is kapcsolatban állhat.
  • Íme a részletek!

Tényleg a magasabb intelligencia jele a fülmozgatás?

Egy felmérés szerint mindössze az emberek körülbelül 20 százaléka képes tudatosan megmozdítani a füleit. A fülmozgatás evolúciós maradvány: arra emlékeztet, hogy őseink még sokkal aktívabban tudták irányítani a fülüket a hangok pontosabb behatárolására. Ma már ez a funkció nagyrészt a nyak- és fejmozgásokra tolódott át. De mi köze a magasabb intelligenciához?

Nagyon nehéz a fül mozgatása – így függ össze a kognitív funkciókkal

A fül mozgatása elsőre apróságnak tűnik, de valójában három különböző izom egyidejű működésére van szükség ahhoz, hogy az ember meg tudja mozgatni a fülét. Ez a fajta izomkontroll komoly idegrendszeri kihívás, ugyanis az agyunknak kell összehangolnia a mozdulatsort. Az ausztráliai Monash Egyetem kutatói szerint a fülmozgatás képessége lehetséges, hogy összefüggésben van az agyunk nagyobb plaszticitásával, vagyis az új idegpályák létrehozásával. Ennek köszönhetően képesek lehetünk gyorsabban:

  • tanulni, 
  • alkalmazkodni, 
  • netán felépülni egy agysérülésből. 

A fülmozgatásból fakadóan tehát magasabb IQ-ra következtetnek a kutatók, ám ez egyelőre csak tudományos feltételezés, azonban ha végül igaznak bizonyul, akkor komoly tudományos áttörés is lehet.

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