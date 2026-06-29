A legtöbben azt hiszik, a kutya akkor ásít, ha fáradt, de ez egyáltalán nem biztos. A szakemberek szerint ennél jóval összetettebb kommunikációs eszközről van szó. Egyetlen ásítás utalhat örömre, izgatottságra, stresszre vagy akár egészségi problémára is.

A kutya az ásítással "mondani akar" neked valamit.

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Kutya ásítása a legtöbbször jelez valamit

A kutyák számos okból ásíthatnak: stressz, zavartság, közöny, izgatottság, fáradtság, sőt még a szeretet kifejezése is állhat a háttérben.

Ha például nyúlsz a pórázért, és a kutyád ásít, az könnyen lehet az izgatott várakozás jele. Ebben az esetben az ásítás nem az unalom, hanem a fokozott érzelem kifejezése.

A kutyák egymás közötti kommunikációjában is fontos szerepe van az ásításnak. A például a parkban egy másik kutya társaságában ásít a kedvenced, azt jelezheti a másik ebnek, hogy nincs feszültség, nyugalom. De ez figyelhető meg stresszes helyzetekben is: amikor például porszívózol, ami a kutyák szemszögéből gyakran valódi háztartási szörnyeteg, sok eb ásítással próbálja csökkenteni saját feszültségét.