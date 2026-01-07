A fagyott város, ahol tilos meghalni, nem ajánlott szülni, mégis több ezren lakják

Vannak a világon olyan helyek, ahol különös szabályok uralkodnak. Ide tartozik a világ legészakibb városa, Longyearbyen is, amely gyakorlatilag betarthatatlan kéréssel fordult a lakói felé. Nemcsak meghalni, de szülni is tilos. Első hallásra talán úgy véled, ez egészen abszurd, de csak addig, amíg meg nem tudod az okát.

Longyearbyen Norvégia és a világ legészakibb városa.

Forrás: Northfoto

Longyearbyen, avagy a zord Norvég pokol

Messze északon, a sarkkörön túl találjuk a világ legészakibb városát, ahol az út melletti táblák nem őzekre, hanem a veszélyeztetett jegesmedvékre figyelmeztetnek. A vizekben bálnák, fókák és rozmárok élnek, a tundrás kopár tájon sétálva pedig könnyedén összefuthatunk egy sarki rókával vagy egy rénszarvascsordával.

Longyearbyen a textilszálakkal szennyezett Jeges-tengeren található szigetcsoport, Spitzbergák fővárosa, de közigazgatási szempontból Norvégiához tartozik. A települést 1906-ban alapították, méghozzá az itt feltárt szénbányák miatt. Bár 1943-ban a németek teljesen lerombolták, a helyiek a zord életviszonyok ellenére sem akartak új otthont keresni maguknak. Végül a második világháború után teljesen újjáépítették szeretett városukat.

A világ legészakibb városában gyakran kutyaszánnal közlekednek az emberek.

Forrás: Northfoto

A városban jelenleg körülbelül 2400 ember él, akik egyetlen élelmiszerbolton osztoznak, az év jelentős részében kutyaszánokkal járnak, az iskolában pedig kötelező tananyag a fegyverhasználat, elsősorban a városba gyakran betévedő jegesmedvék miatt. Longyearbyen időjárása ugyan a klímaváltozásnak köszönhetően igen meglepő hőmérsékleti kiugrásokat képes produkálni, de általánosságban -20 és 7 Celsius-fok között alakul. A város zordságát azonban mégsem igazán ez adja, hanem az Északi-sark közelsége. Longyearbyenben ugyanis április 20. és augusztus 23. között sosem megy le a nap, tehát folyamatos a világosság, cserébe azonban október 26. és február 15. között szinte teljes a sötétség.

Longyearbyenben évente több hónap is eltelik anélkül, hogy feljönne a Nap.

Forrás: Nortfoto

Valóban tilos meghalni és szülni?

Az egyik legismertebb Longyearbyenhez kapcsolódó szóbeszéd szerint, megtiltották az itt lakó embereknek, hogy a városban haljanak meg. Ez persze kissé túlzás, hiszen jogilag nem igaz, mégis van valóságalapja ennek az állításnak. A város permafrosztra épült, vagyis a talaj egész évben fagyott. Ez azt jelenti, hogy keményebb, mint a beton. Emiatt a holttesteket szinte lehetetlen a földbe temetni, bár a temetkezést még így is meg lehetne oldani. A sírhelyeken túl azonban van egy másik, sokkal komolyabb ok, amiért Longyearbyen nem igazán támogatja a temetkezést. Amikor az 1918-as spanyolnátha idején elhunytakat évtizedekkel később megvizsgálták, hiába voltak eltemetve, a testek szinte érintetlenek maradtak, bennük az aktív kórokozókkal. Ez komoly közegészségügyi kockázatot jelentett, ezért az 1950-es évektől betiltották a hagyományos temetkezést.