Brad Pitt újra szerelmével mutatkozott – együtt szurkoltak a világbajnokságon – GALÉRIA

Brad Pitt és párja, Ines de Ramon ismét együtt jelent meg a nyilvánosság előtt. A szerelmeseket a labdarúgó-világbajnokság egyik negyeddöntőjén kapták lencsevégre Los Angelesben, ahol a VIP-páholyból követték a Spanyolország–Belgium mérkőzést.

Brad Pitt és Ines de Ramon együtt nézték a Spanyolország–Belgium mérkőzést.

Forrás: Northfoto

Brad Pitt szerelmével szurkolt a vb-n Brad Pitt és Ines de Ramon együtt nézték a Spanyolország–Belgium mérkőzést.

A pár a VIP-páholyban foglalt helyet.

Penélope Cruz és Javier Bardem is velük együtt szurkolt.

Brad Pitt és Ines de Ramon 2022 óta alkotnak egy párt.

Brad Pitt és Ines de Ramon Spanyolországnak szurkoltak

A hollywoodi színész az amerikai válogatott mezét viselte, míg Ines de Ramon spanyol mezben és arcfestéssel buzdította a spanyol csapatot. A páros végig jókedvűen beszélgetett és együtt követte az izgalmas mérkőzést, amelyet végül Spanyolország 2–1-re nyert meg.

Brad Pitt és Ines de Ramon az elmúlt hónapokban egyre gyakrabban jelennek meg együtt nyilvános eseményeken. Bár kapcsolatukat sokáig óvták a reflektorfénytől, ma már nem titkolják, hogy egy párt alkotnak. Kapcsolatuk továbbra is harmonikus, és egyre komolyabbnak tűnik.

A világsztár és ékszertervező párja nem kettesben mentek szurkolni, Penélope Cruzzal és férjével, Javier Bardemmel együtt drukkoltak a spanyoloknak a FIFA-világbajnokságon.

Így szurkolt a sztárpár!