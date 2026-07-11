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Brad Pitt újra szerelmével mutatkozott – együtt szurkoltak a világbajnokságon – GALÉRIA

világbajnokság javier bardem brad pitt ines de ramon penélope cruz
Life.hu
2026.07.11.
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A hollywoodi és barátnője, Ines de Ramon ismét együtt jelent meg a nyilvánosság előtt. Brad Pitt és szerelme ezúttal a labdarúgó-világbajnokság egyik negyeddöntőjét nézte meg Los Angelesben.

Brad Pitt és párja, Ines de Ramon ismét együtt jelent meg a nyilvánosság előtt. A szerelmeseket a labdarúgó-világbajnokság egyik negyeddöntőjén kapták lencsevégre Los Angelesben, ahol a VIP-páholyból követték a Spanyolország–Belgium mérkőzést.

Brad Pitt és Ines de Ramon együtt nézték a Spanyolország–Belgium mérkőzést.
Brad Pitt és Ines de Ramon együtt nézték a Spanyolország–Belgium mérkőzést.
Forrás: Northfoto

Brad Pitt szerelmével szurkolt a vb-n

  • Brad Pitt és Ines de Ramon együtt nézték a Spanyolország–Belgium mérkőzést.
  • A pár a VIP-páholyban foglalt helyet.
  • Penélope Cruz és Javier Bardem is velük együtt szurkolt.
  • Brad Pitt és Ines de Ramon 2022 óta alkotnak egy párt.

Brad Pitt és Ines de Ramon Spanyolországnak szurkoltak

A hollywoodi színész az amerikai válogatott mezét viselte, míg Ines de Ramon spanyol mezben és arcfestéssel buzdította a spanyol csapatot. A páros végig jókedvűen beszélgetett és együtt követte az izgalmas mérkőzést, amelyet végül Spanyolország 2–1-re nyert meg.

Brad Pitt és Ines de Ramon az elmúlt hónapokban egyre gyakrabban jelennek meg együtt nyilvános eseményeken. Bár kapcsolatukat sokáig óvták a reflektorfénytől, ma már nem titkolják, hogy egy párt alkotnak. Kapcsolatuk továbbra is harmonikus, és egyre komolyabbnak tűnik.

A világsztár és ékszertervező párja nem kettesben mentek szurkolni, Penélope Cruzzal és férjével, Javier Bardemmel együtt drukkoltak a spanyoloknak a FIFA-világbajnokságon.

Így szurkolt a sztárpár!

Brad Pitt, Ines de Ramon,
Brad Pitt, Ines de Ramon,
Penelope Cruz, Javier Bardem
Brad Pitt, Ines de Ramon,
Brad Pitt, Ines de Ramon,
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Brad Pitt, Ines de Ramon,

 

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