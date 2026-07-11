Brad Pitt újra szerelmével mutatkozott – együtt szurkoltak a világbajnokságon – GALÉRIA

Brad Pitt és párja, Ines de Ramon ismét együtt jelent meg a nyilvánosság előtt. A szerelmeseket a labdarúgó-világbajnokság egyik negyeddöntőjén kapták lencsevégre Los Angelesben, ahol a VIP-páholyból követték a Spanyolország–Belgium mérkőzést.
Brad Pitt szerelmével szurkolt a vb-n
- Brad Pitt és Ines de Ramon együtt nézték a Spanyolország–Belgium mérkőzést.
- A pár a VIP-páholyban foglalt helyet.
- Penélope Cruz és Javier Bardem is velük együtt szurkolt.
- Brad Pitt és Ines de Ramon 2022 óta alkotnak egy párt.
Brad Pitt és Ines de Ramon Spanyolországnak szurkoltak
A hollywoodi színész az amerikai válogatott mezét viselte, míg Ines de Ramon spanyol mezben és arcfestéssel buzdította a spanyol csapatot. A páros végig jókedvűen beszélgetett és együtt követte az izgalmas mérkőzést, amelyet végül Spanyolország 2–1-re nyert meg.
Brad Pitt és Ines de Ramon az elmúlt hónapokban egyre gyakrabban jelennek meg együtt nyilvános eseményeken. Bár kapcsolatukat sokáig óvták a reflektorfénytől, ma már nem titkolják, hogy egy párt alkotnak. Kapcsolatuk továbbra is harmonikus, és egyre komolyabbnak tűnik.
A világsztár és ékszertervező párja nem kettesben mentek szurkolni, Penélope Cruzzal és férjével, Javier Bardemmel együtt drukkoltak a spanyoloknak a FIFA-világbajnokságon.
Így szurkolt a sztárpár!
Érdekel a sztárvilág? Az alábbi cikkeinket is ajánljuk: