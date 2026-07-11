Ettől a brownie-recepttől olyan kerek feneked lesz, hogy mértani formát neveznek el róla

Kár lenne tagadni, hogy a brownie egy hamisítatlan kalóriabomba, melynek már a puszta illatától felszaladnak ránk a kilók. De mi lenne, ha azt mondnánk, hogy ez a csokoládés álom hozzásegíthet az áhított barackpopsihoz? Ugyanis ahhoz, hogy hátsónk kereksége a Föld bolygóval vetekedjen, fehérjék mellett szénhidrátokra is szükség van. Mutatunk is egy nyúlós, édes, mégis ellenállhatatlan brownie-receptet.
Brownie, a kerek fenék kulcsa
- Ahhoz, hogy a farizmok nőjenek, fel kell tölteni a glikogén-raktárakat.
- Ez a brownie-recept egészséges cukrokkal járul hozzá a barackpopsihoz.
Miért kell szénhidrátot fogyasztani farizom-építéshez?
Oka van annak, hogy a személyi edzők miért mantrázzák a szénhidrátbevitel fontosságát: ezek is szükségesek az izmok felépítésében, hisz szervezetünknek változatos tápanyagokra van szüksége. Ennek megértéséhez vegyük szemügyre a glikogént: ez a többek között a vázizomzatban összegyűlt vegyület a szervezet leggyorsabban mozgósítható energiaraktára. Amikor a szervezetnek energiára van szüksége, ezt a vegyületet alakítja glükózzá.
Ezért fontos odafigyelni a szénhidrátbevitelre, mivel az izommunka során kiürülnek a raktárak, amit egy fatrizom-edzés után elfogyasztott csoki is pótolhat. A fenék formája ráadásául azt is elárulja, hogy milyen hatékonyan dolgozza fel szervezetünk a cukrot.
Sietve leszögeznénk, hogy ez nem azt jelenti, hogy egy cukrászda fél raktárkészletét kell elpusztítani edzés után, hisz a mértéktartás, illetve az elfogyasztott cukor minősége rendkívül fontos. Éppen ezért a alábbi bögrés brownie-recept sem finomított cukorral operál, ami egy híres szakács, Ina Garten vírusszerűen terjedő süteményét vette alapul.
Nyúlós brownie-recept a kerek popsiért
A recept alapvetően bögrékkel számol; 1 bögre 236 ml-nek vagy 16 evőkanálnak felel meg. Amikor börgés receptekkel főzünk nem annyira a konkrét mennyiségek, mint inkább az arányok számítanak.
Brownie recept hozzávalók:
- 1 bögre vaj
- 2 bögre kókuszcukor
- 4 db tojás
- ½ bögre finomliszt
- ¾ bögre cukrozatlan kakaópor
- 1 tk vanília aroma
Brownie-puding elkészítése:
1. Melegítsük elő a sütőt 163 fokra.
2. Közepes lángon olvasszuk meg a vajat egy serpenyőben, míg aranybarna nem lesz.
3. Tegyük a tojást és a cukrot egy nagyobb edénybe és a habos állag eléréséig felverjük robotgéppel.
4. Utána adjuk hozzá a vajat, lisztet, kakaót, és vanília aromát. Keverjük addig, amíg a brownie-tészta egynemű állagot nem ér el.
5. Tegyük a tésztát egy kivajazott, kerek tortaformába.
6. A tortaformát tegyük egy nagyobb, magas falú tepsibe, majd öntsünk bele forró vizet, amíg a brownie-forma felét el nem éri.
7. 55 perc alatt készre sül.
Tálaláskor ne lepődjünk meg a nyúlós, pudingos állagon: ez a brownie-recept valóban ilyen! Beszúrtunk egy videót a recept egy másik verziójáról:
A legjobb brownie-recept?
Mivel szubjektív fogalom, nem lehet eldönteni, hogy melyik csokis brownie-recept a legjobb. Az elkészítés egyszerűsége, a sütemény állaga, esetleg egészségre gyakorolt hatása mind sokat vet a latba. Egy dolog biztos: ilyen brownie-pudingrecepttel nem találkozunk minden nap.
Tuti receptek édesszájúaknak: