Ettől a brownie-recepttől olyan kerek feneked lesz, hogy mértani formát neveznek el róla

Kár lenne tagadni, hogy a brownie egy hamisítatlan kalóriabomba, melynek már a puszta illatától felszaladnak ránk a kilók. De mi lenne, ha azt mondnánk, hogy ez a csokoládés álom hozzásegíthet az áhított barackpopsihoz? Ugyanis ahhoz, hogy hátsónk kereksége a Föld bolygóval vetekedjen, fehérjék mellett szénhidrátokra is szükség van. Mutatunk is egy nyúlós, édes, mégis ellenállhatatlan brownie-receptet.

Ez brownie-recept jót tesz hátsón kerekségének.

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Brownie, a kerek fenék kulcsa Ahhoz, hogy a farizmok nőjenek, fel kell tölteni a glikogén-raktárakat.

Ez a brownie-recept egészséges cukrokkal járul hozzá a barackpopsihoz.

Miért kell szénhidrátot fogyasztani farizom-építéshez?

Oka van annak, hogy a személyi edzők miért mantrázzák a szénhidrátbevitel fontosságát: ezek is szükségesek az izmok felépítésében, hisz szervezetünknek változatos tápanyagokra van szüksége. Ennek megértéséhez vegyük szemügyre a glikogént: ez a többek között a vázizomzatban összegyűlt vegyület a szervezet leggyorsabban mozgósítható energiaraktára. Amikor a szervezetnek energiára van szüksége, ezt a vegyületet alakítja glükózzá.

Ezért fontos odafigyelni a szénhidrátbevitelre, mivel az izommunka során kiürülnek a raktárak, amit egy fatrizom-edzés után elfogyasztott csoki is pótolhat. A fenék formája ráadásául azt is elárulja, hogy milyen hatékonyan dolgozza fel szervezetünk a cukrot.

Sietve leszögeznénk, hogy ez nem azt jelenti, hogy egy cukrászda fél raktárkészletét kell elpusztítani edzés után, hisz a mértéktartás, illetve az elfogyasztott cukor minősége rendkívül fontos. Éppen ezért a alábbi bögrés brownie-recept sem finomított cukorral operál, ami egy híres szakács, Ina Garten vírusszerűen terjedő süteményét vette alapul.

Nyúlós brownie-recept a kerek popsiért

A recept alapvetően bögrékkel számol; 1 bögre 236 ml-nek vagy 16 evőkanálnak felel meg. Amikor börgés receptekkel főzünk nem annyira a konkrét mennyiségek, mint inkább az arányok számítanak.

Brownie recept hozzávalók:

1 bögre vaj

2 bögre kókuszcukor

4 db tojás

½ bögre finomliszt

¾ bögre cukrozatlan kakaópor

1 tk vanília aroma

Brownie-puding elkészítése:

1. Melegítsük elő a sütőt 163 fokra.

2. Közepes lángon olvasszuk meg a vajat egy serpenyőben, míg aranybarna nem lesz.

3. Tegyük a tojást és a cukrot egy nagyobb edénybe és a habos állag eléréséig felverjük robotgéppel.

4. Utána adjuk hozzá a vajat, lisztet, kakaót, és vanília aromát. Keverjük addig, amíg a brownie-tészta egynemű állagot nem ér el.

5. Tegyük a tésztát egy kivajazott, kerek tortaformába.

6. A tortaformát tegyük egy nagyobb, magas falú tepsibe, majd öntsünk bele forró vizet, amíg a brownie-forma felét el nem éri.

7. 55 perc alatt készre sül.