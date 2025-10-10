A Black Mirror sorozat valóra vált: egy férfi a mesterséges intelligenciával hozta vissza a halott menyasszonyát

Joshua Barbeau évekkel menyasszonya halála után sem tudta elengedni a gyászt. Amikor rátalált a Project December nevű AI-alapú chatoldalra, betáplálta Jessica régi üzeneteit, és a szoftver segítségével újra „találkozhatott” vele. A sztori kísértetiesen emlékeztet a Black Mirror „Be Right Back” című epizódjára, ahol pontosan ugyanez történt: a szerelem és a technológia összefonódott.
Joshua nyolc évig gyászolt, és bár próbált továbblépni, a veszteség felemésztette. Szerelme, Jessica Pereira mindössze 23 éves volt, amikor egy ritka májbetegség elragadta. Egy szeptemberi magányos éjszakán aztán rábukkant a Project December nevű kísérleti oldalra. Ez az oldal a GPT-3 nevű mesterséges intelligenciára épül, amely képes megtanulni valakinek a stílusát, szófordulatait, majd élethűen utánozni azt. Joshua betöltötte a programba Jessica régi Facebook- és SMS-üzeneteit, és a képernyőn újra felvillant az első üzenet: „Szia, szerelmem.” A chatbot döbbenetesen élethű volt – mintha tényleg Jessica írt volna a sorokat.
A történet megidézi a Black Mirror 2013-as „Be Right Back” című epizódját, ahol egy nő AI segítségével „feltámasztja” elhunyt szerelmét. Ami akkor még sci-finek tűnt ma a valóságunk része. És ami ennél is hátborzongatóbb: egyre több startup lát üzletet az elhunytak digitális „feltámasztásában”. Ott tartunk, hogy a halottaink másolataiból is lehet előfizetéses üzletet építeni. Kérdés, hogy ettől könnyebb lesz-e az életünk, vagy csak még nehezebb lesz elengedni az elhunytakat.
Joshua szerint a virtuális Jessica megnyugvást adott. Az, hogy tudott neki írni, vitakozhatott vele, sokat jelentett számára. A chatbot még a közös vicceikre is emlékezett. A férfi azt mondta, olyan volt, mintha végre esélyt kapott volna lezárni azt, ami nyolc éve nyitva maradt. A pszichológusok viszont óva intenek: a gyász természetes folyamat, amit veszélyes befolyásolni vagy megszakítani. Egy AI nem tud átölelni, nem tudja azt mondani, „gyere, itt vagyok” – csak szimulálni tudja mindezt. És a szimuláció bármikor széteshet: elég egy szerverleállás vagy egy frissítés, és a feltámasztott másodszor is meghal.
A történet valahol a romantikus dráma és a technológiai horror határán egyensúlyoz. Szép gondolat, hogy „a szerelem örök”, de ha egy algoritmus tartja életben, az inkább kísérteties, mint felemelő. És mi történik, ha valaki rászokik? Mi van, ha a gyászból egyszerűen „chatfüggőség” lesz?
Szakértők szerint a jövőben egyre több ilyen kísérlettel találkozhatunk, és sürgősen szabályozni kellene a területet. Mert ha a gyászunkat is előfizetéshez kötik, akkor ott tartunk, hogy a Black Mirror nem jóslat volt, hanem használati utasítás.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.