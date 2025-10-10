A Black Mirror sorozat valóra vált: egy férfi a mesterséges intelligenciával hozta vissza a halott menyasszonyát

Joshua Barbeau évekkel menyasszonya halála után sem tudta elengedni a gyászt. Amikor rátalált a Project December nevű AI-alapú chatoldalra, betáplálta Jessica régi üzeneteit, és a szoftver segítségével újra „találkozhatott” vele. A sztori kísértetiesen emlékeztet a Black Mirror „Be Right Back” című epizódjára, ahol pontosan ugyanez történt: a szerelem és a technológia összefonódott.

A szerelem nem szimulálható

Forrás: Shutterstock

A szerelem, ami a síron túl is tartott

Joshua nyolc évig gyászolt, és bár próbált továbblépni, a veszteség felemésztette. Szerelme, Jessica Pereira mindössze 23 éves volt, amikor egy ritka májbetegség elragadta. Egy szeptemberi magányos éjszakán aztán rábukkant a Project December nevű kísérleti oldalra. Ez az oldal a GPT-3 nevű mesterséges intelligenciára épül, amely képes megtanulni valakinek a stílusát, szófordulatait, majd élethűen utánozni azt. Joshua betöltötte a programba Jessica régi Facebook- és SMS-üzeneteit, és a képernyőn újra felvillant az első üzenet: „Szia, szerelmem.” A chatbot döbbenetesen élethű volt – mintha tényleg Jessica írt volna a sorokat.

A Black Mirror forgatókönyvét már a valóság írja

A történet megidézi a Black Mirror 2013-as „Be Right Back” című epizódját, ahol egy nő AI segítségével „feltámasztja” elhunyt szerelmét. Ami akkor még sci-finek tűnt ma a valóságunk része. És ami ennél is hátborzongatóbb: egyre több startup lát üzletet az elhunytak digitális „feltámasztásában”. Ott tartunk, hogy a halottaink másolataiból is lehet előfizetéses üzletet építeni. Kérdés, hogy ettől könnyebb lesz-e az életünk, vagy csak még nehezebb lesz elengedni az elhunytakat.

Digitális gyászterápia vagy rémálom?

Joshua szerint a virtuális Jessica megnyugvást adott. Az, hogy tudott neki írni, vitakozhatott vele, sokat jelentett számára. A chatbot még a közös vicceikre is emlékezett. A férfi azt mondta, olyan volt, mintha végre esélyt kapott volna lezárni azt, ami nyolc éve nyitva maradt. A pszichológusok viszont óva intenek: a gyász természetes folyamat, amit veszélyes befolyásolni vagy megszakítani. Egy AI nem tud átölelni, nem tudja azt mondani, „gyere, itt vagyok” – csak szimulálni tudja mindezt. És a szimuláció bármikor széteshet: elég egy szerverleállás vagy egy frissítés, és a feltámasztott másodszor is meghal.