Szappan vagy tusfürdő? Nagyon nem mindegy, melyiket használod

Míg egyesek a tusfürdők szerelmesei, addig mások el sem tudják képzelni a zuhanyzást kedvenc szappantömbjük nélkül. A szappan vagy tusfürdő kérdésről szóló internetes viták talán csak a tej és müzli kiöntésének helyes sorrendjéhez hasonlíthatók. Még az a szerencse, hogy léteznek olyan emberek, akiknek az a szakmája, hogy a különböző anyagok viselkedését vizsgálják, így érzelemvezérelt kommentek helyett tudományos tények is rendelkezésünkre állnak. Lássuk hát, kik tisztálkodtak helytelenül!

Egy mikrobiológus egyértelmű állást foglalt a szappan vagy tusfürdő vitában.

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Mivel tisztálkodjunk? Régi vita az interneten, hogy a szappan vagy tusfürdő a higiénikusabb-e.

Mikrobiológusok adták meg a választ a tisztálkodási kérdésre.

A tudósok egy másik tisztálkodási eszköz veszélyeire is figyelmeztettek.

Tudományos válasz a szappan vagy tusfürdő vitára

Mindennapi életünkben szokásaink rabjai vagyunk, hisz rituáléink biztonságot adó keretet adnak. Ebben a kérdéskörben különösen érzékeny a zuhanyzás, amikor egész napunkat átgondoljuk. A tisztálkodás megfelelő ideje mellett a tisztálkodási szerekről is parázs vita folyik a netes fórumokon innen és túl. Bár a szokás nagy úr, a tudományos tényeken nem változtat.

A Leichesteri Egyetem klinikai mikrobiológusa, Dr. Primrose Freestone véleménye egyértelmű: „A szappanok gyakran érintkeznek binomiálisan gazdag környezettel, például bőrrel, baktériumokat gyűjtve magukba.”

A folyékony tusfürdő rendszerint tartályban van, ami megóvja a külső szennyeződésektől, szemben a szilárd szappanokkal, melyek valóságos baktériumtenyészetek lehetnek, és fertőzéseket is terjeszthetnek.

Joggal vetődik fel a kérdés, hogyha szappannal tisztálkodunk, miként fertőzhet. A titok az anyag viselkedésében rejlik. „A szappanok úgy működnek, hogy komplexálják és fellazítják a felszíni szennyeződéseket, baktériumokat, gombákat és vírusokat, majd tiszta folyó vízzel leöblítik azokat."

Igen ám, csakhogy a szappan leöblítése gyakran nem elégséges, melynek eredményeként gombaspórák és baktériumok telepednek meg rajtuk. Minél többször használnak egy szappantömböt, annál nagyobb lehet a baj, szemben a tusfürdővel. „Egy gyakran használt szappandarab potenciálisan egy fertőzés forrásaként szolgálhat” – tette hozzá Dr. Freestone. Még az a szerencse, hogyha az ember rendesen elvégzi a tisztálkodás és öblítés lépéseit, kicsi az esélye, hogy fertőzéseket vigyen át a szappan felületére.