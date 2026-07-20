Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 20., hétfő Illés

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
higiénia

Szappan vagy tusfürdő? Nagyon nem mindegy, melyiket használod

higiénia tisztálkodás mikrobiológus
Life.hu
2026.07.20.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Lehet, hogy egész életedben rosszul zuhanyoztál? Egy csapat mikrobiológus végre megválaszolta az örökbecsű tisztálkodási kérdést: vajon a szappan vagy tusfürdő a higiénikusabb?

Míg egyesek a tusfürdők szerelmesei, addig mások el sem tudják képzelni a zuhanyzást kedvenc szappantömbjük nélkül. A szappan vagy tusfürdő kérdésről szóló internetes viták talán csak a tej és müzli kiöntésének helyes sorrendjéhez hasonlíthatók. Még az a szerencse, hogy léteznek olyan emberek, akiknek az a szakmája, hogy a különböző anyagok viselkedését vizsgálják, így érzelemvezérelt kommentek helyett tudományos tények is rendelkezésünkre állnak. Lássuk hát, kik tisztálkodtak helytelenül!

Szappan vagy tusfürdő vita
Egy mikrobiológus egyértelmű állást foglalt a szappan vagy tusfürdő vitában.
Forrás:  Getty Images

Mivel tisztálkodjunk?

  • Régi vita az interneten, hogy a szappan vagy tusfürdő a higiénikusabb-e.
  • Mikrobiológusok adták meg a választ a tisztálkodási kérdésre.
  • A tudósok egy másik tisztálkodási eszköz veszélyeire is figyelmeztettek.

Tudományos válasz a szappan vagy tusfürdő vitára

Mindennapi életünkben szokásaink rabjai vagyunk, hisz rituáléink biztonságot adó keretet adnak. Ebben a kérdéskörben különösen érzékeny a zuhanyzás, amikor egész napunkat átgondoljuk. A tisztálkodás megfelelő ideje mellett a tisztálkodási szerekről is parázs vita folyik a netes fórumokon innen és túl. Bár a szokás nagy úr, a tudományos tényeken nem változtat.

A Leichesteri Egyetem klinikai mikrobiológusa, Dr. Primrose Freestone véleménye egyértelmű: „A szappanok gyakran érintkeznek binomiálisan gazdag környezettel, például bőrrel, baktériumokat gyűjtve magukba.”

A folyékony tusfürdő rendszerint tartályban van, ami megóvja a külső szennyeződésektől, szemben a szilárd szappanokkal, melyek valóságos baktériumtenyészetek lehetnek, és fertőzéseket is terjeszthetnek.

Joggal vetődik fel a kérdés, hogyha szappannal tisztálkodunk, miként fertőzhet. A titok az anyag viselkedésében rejlik. „A szappanok úgy működnek, hogy komplexálják és fellazítják a felszíni szennyeződéseket, baktériumokat, gombákat és vírusokat, majd tiszta folyó vízzel leöblítik azokat."

Igen ám, csakhogy a szappan leöblítése gyakran nem elégséges, melynek eredményeként gombaspórák és baktériumok telepednek meg rajtuk. Minél többször használnak egy szappantömböt, annál nagyobb lehet a baj, szemben a tusfürdővel. „Egy gyakran használt szappandarab potenciálisan egy fertőzés forrásaként szolgálhat” – tette hozzá Dr. Freestone. Még az a szerencse, hogyha az ember rendesen elvégzi a tisztálkodás és öblítés lépéseit, kicsi az esélye, hogy fertőzéseket vigyen át a szappan felületére.

Jóval nagyobb kockázata van a luffa, illetve durva anyagú mosdókesztyű használatának a tisztálkodási szokásokban, amin nemcsak baktériumok, de elhalt hámsejtek is megakadnak, mely svédasztalos lakomát kínál a baktériumoknak, vírusoknak. Ezek a tisztálkodási eszközök ráadásul könnyen felsértik a bőrt, amik egyenesen a sebbe juttatják a kórokozókat – éppen ezért fokozott körültekintéssel kell őket használni.

Szappan vagy tusfürdő? Ha a higiéniát és kockázatokat nézzük, egyértelműen utóbbi kerül ki győztesen, mely védve van a külső szennyeződésektől. Azonban ha megfelelő technikával tisztálkodunk, akkor a szilárd szappan használata is biztonságos lehet.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Nem az ecet a megoldás: ezzel az egyszerű házi szerrel tarthatod távol a hangyákat

A melegebb idő beköszöntével a hangyák is megjelennek a lakásokban. Élelem és víz után kutatnak, és ebben csak nagyon nehezen lehet őket megállítani, bejutnak a konyhába, a hálószobába és a fürdőszobába is.

Ezért ne használj műanyag edényt, amikor lefagyasztod a maradékot

Mitévő legyen az ember, ha túl sok étel marad meg? Hát fagyassza le! Igen ám, csakhogy nem mindegy, hogy a maradék miben kerül a fridzsiderbe. Ha műanyag dobozt használunk, súlyos hibát követünk el.

Zsírfaló fekete limonádé – Aki ismeri, csak ezt issza

Te is pár perc alatt elkészítheted.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu