Eltitkolt megtakarítások, rejtett adósságok és titkos bankszámlák − A kapcsolatok gyilkosa a pénzügyi megcsalás

A párkapcsolatokban sok kényes téma létezik: ilyen a múlt, az exek vagy éppen az anyós... De van egy topik, amely gyakran még ezeknél is kínosabb: a pénz. Pedig előbb-utóbb minden kapcsolat eljut oda, hogy szóba kerülnek a bankszámlák, a megtakarítások vagy éppen a hitelek. És ilyenkor merül fel a kérdés: mennyit kell valójában megosztanunk a partnerünkkel a pénzügyeinkről? És mi számít már pénzügyi hűtlenségnek?

Az Egy boltkóros naplója című filmben is megjelenik a pénzügyi hűtlenség.

Forrás: Profimedia/Touchstone Pictures

Pénzügyi hűtlenség: tényleg csalásnak számít, ha titkoljuk a pénzügyeinket? A pénzügyi titkolózás sok párkapcsolatban komoly bizalmi problémákhoz vezethet.

A szakértők szerint a pénzügyi autonómia nem egyenlő a titkolózással.

A rendszeres kommunikáció és a közös célok segíthetnek elkerülni a konfliktusokat.

A pénzről beszélni önmagában sem egyszerű, hát még egy párkapcsolatban. Sokszor különböző családi mintákat, pénzügyi szokásokat és elképzeléseket hozunk magunkkal. Van, aki szerint minden fillért közösen kell kezelni, más viszont ragaszkodik a saját pénzügyi szabadságához. Ezek a különbségek pedig könnyen konfliktushoz vezethetnek, vagy egy jó filmhez. A Sophie Kinsella könyvéből készült az Egy boltkóros naplója pontosan ezt a problémát mutatja be: Rebecca (Isla Fisher) és Luke (Hugh Dancy) kapcsolatát majdnem tönkreteszi a nő vásárlásfüggősége, aminek következtében tetemes mennyiségű adósságot halmozott fel. Ezt persze elhallgatta Luke elől, az összeszedett nő látszatát keltve.

A pszichológusok szerint azonban a pénzügyi átláthatóság nem egy merev szabályrendszer, hanem inkább a bizalom egyik formája. Nem szükséges minden apró kiadásról beszámolni – például arról, hogy mennyibe került a reggeli croissant. Az viszont fontos, hogy a partner ne érezze magát kizárva azokból a döntésekből, amelyek a közös jövőt érintik.

Autonómia vagy titkolózás?

A modern kapcsolatokban egyre fontosabb a pénzügyi függetlenség, különösen a nők számára – lásd Salma Hayek példáját – , akik évtizedek óta küzdenek azért, hogy saját jövedelmük és pénzügyi döntéseik legyenek. Éppen ezért sokan idegenkednek attól, hogy teljesen „kitárják” a pénzügyeiket a partnerük előtt.