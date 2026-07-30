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8 hónap után került elő a legendás, eltűnt énekesnő: ez derült ki a 82 éves sztárról

Shutterstock - Oleksandr Nagaiets
megtalálták világsztárok eltűnt énekesnő
Váradi Melinda
2026.07.30.
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Nyolc hónapon át sem a barátai, sem a munkatársai nem tudták, mi történt az énekesnővel. Most végre kiderült: a 82 éves Linda Perhacs előkerült, és biztonságban van.

Megkönnyebbülhetnek a rajongók: a legendás amerikai folkénekesnő, Linda Perhacs előkerült, miután hónapokon át senki sem tudta, hol tartózkodik. A 82 éves zenész ügyében az elmúlt napokban komoly aggodalom alakult ki, miután barátai és korábbi munkatársai nyilvánosan is segítséget kértek a felkutatásához.

legendás énekesnő Linda Perhacs
8 hónap után került elő a legendás énekesnő, Linda Perhacs.
Forrás: Shutterstock
  • Nyolc hónapig nem tudtak kapcsolatba lépni a legendás énekesnővel. 
  • Barátai eltűntként keresték, és a hatóságokhoz is fordultak segítségért. 
  • A rendőrség megerősítette, hogy Linda Perhacs életben van és biztonságban van.

Az idősek otthonából veszett nyoma Linda Perhacs-nak

Az eltűnt énekesnő, Linda Perhacs ismerősei szerint az énekesnő egy bentlakásos gondozási intézményből távozott még körülbelül nyolc hónappal ezelőtt törvényes gondviselője felügyelete alatt. Ezt követően azonban sem a közeli barátai, sem egykori menedzsere, sem zenésztársai nem tudták felvenni vele a kapcsolatot, és állításuk szerint a gondviselő sem válaszolt megkereséseikre.

Az ügy akkora visszhangot váltott ki a zenei világban, hogy rendőrségi bejelentés is született, emellett több közeli ismerőse is arra kérte a nyilvánosságot, hogy segítsenek meggyőződni arról, biztonságban van-e a művész. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy nem vádolnak senkit, kizárólag azt szerették volna megtudni, jól van-e az idős énekesnő.

A legfrissebb információk szerint a Los Angeles-i rendőrség megerősítette, hogy Linda Perhacsot megtalálták, és biztonságban van. Arra azonban adatvédelmi okokból nem tértek ki, hogy pontosan hol tartózkodik, illetve milyen körülmények között él jelenleg. A hatóságok egészségügyi és személyiségi jogokra hivatkozva nem hoztak nyilvánosságra további részleteket.

Linda Perhacs neve elsősorban az 1970-ben megjelent Parallelograms című albummal vált ismertté, bár a lemez megjelenésekor nem aratott sikert. Évtizedekkel később fedezték fel újra a pszichedelikus folkzene rajongói, így az album kultikus státuszba emelkedett, Perhacs pedig hosszú kihagyás után ismét stúdióba vonult: 2014-ben és 2017-ben is új lemezzel jelentkezett.

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