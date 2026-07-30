Kiderült, milyen véleménnyel van lánya döntéséről Katie Holmes: ezt gondolja arról, hogy eldobta Tom Cruise nevét

Rengetegen találgatták, hogy vajon milyen a kapcsolat Tom Cruise és Suri Cruise között, hiszen együtt sosem lehetett látni őket. Míg édesanyja, Katie Holmes ott volt a nagy pillanatoknál, a híres színész apuka mindig távolmaradt. Ha eddig kétséges volt, van-e köztük bármilyen viszony, mostanra mindenki számára egyértelművé vált: nincs. Suri ugyanis hivatalosan is eldobta édesapja vezetéknevét. De mit szól ehhez Katie Holmes?

Suri Cruise nem Cruise többé, édesanyja, Katie Holmes második keresztneve lett a vezetékneve

Forrás: Profimedia

Ezt gondolja Katie Holmes arról, hogy Suri nem Cruise többé

Először Brad Pitt gyerekei, most pedig Katie Holmes lánya. A sztárvilágban egyre több gyerek dönt úgy, hogy elfordul egy vagy akár mindkét szülőjétől, bár mostanában több visszhangot kapnak ezek az esetek, ilyesmikre korábban is voltak példák: Angelina Jolie is hasonlóan cselekedett annak idején.

Suri Cruise tehát nem Cruise többé, Suri Noelle néven regisztrált szavazóként, és mivel ezt csak hivatalos névvel lehet megtenni, már biztos, hogy Suri az utolsó lépést is megtette azért, hogy ne legyen köze az apjához. De mit szól ehhez az édesanyja, Katie Holmes? A bennfentes szerint a színésznőt nem lepte meg a lánya döntése, mert Suri már csak ilyen. Önálló és független. A döntés nem egy éjszaka alatt született meg, ez egy folyamat volt, ami ezzel a lépéssel lezárult.

„Elég idős ahhoz, hogy saját döntéseket hozzon, és teljes mértékben támogatja mindazt, amit magának helyesnek tart” – mondta egy forrás a Page Sixnek. „Ezt nem Katie szorgalmazta vagy ösztönözte. Teljes mértékben Suri döntése volt. Katie évekig arra nevelte Surit, hogy önállóan gondolkodjon és saját személyiséget alakítson ki, és hihetetlenül büszke arra a magabiztos, független fiatal nőre, akivé Suri vált” – mondta a forrás. „Most már felnőtt, és Katie mindig is úgy gondolta, hogy az ilyen személyes döntéseket neki kell meghoznia. Katie mindenekelőtt azt szeretné, hogy Suri boldog legyen, és a saját elképzelései szerint élje az életét” – mondta a bennfentes.

Ismert, hogy Suri Noelle és apja, Tom Cruise kapcsolata nem volt szoros. Születése után mindössze 6 évig éltek egy családként, a válás után Tom szépen lassan kikopott a lány életéből.