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Titkos fegyverre talált a Netflix: Harlan Coben történetei százmilliókat ültetnek a képernyő elé

sorozat harlan coben úgyis megtalállak
Horváth Angéla
2026.07.30.
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A Sam Worthington főszereplésével készült Úgyis megtalállak ötödik hete vezeti a Netflix angol nyelvű sorozatainak toplistáját. A Harlan Coben regényéből forgatott thriller már több mint százmillió megtekintésnél jár, és bekerült a streamingplatform valaha volt legnépszerűbb sorozatai közé.

Harlan Coben nevét még nem ismeri olyan sokan, pedig a streamingplatform eddig tizenhárom sorozatot készített a bestselleríró műveiből különböző országokban, és további adaptációk is tervben vannak. A Coben-regényekből forgatott produkciók közül pár nagy sikereket ért el, ilyen volt a Nem versz át című minisorozat, legutóbb pedig az Úgyis megtalállak, amely egyben a Netflix első amerikai Harlan Coben-adaptációja.

Az Úgyis megtalállak című Harlan Coben-adaptációban egy apa keresi eltűnt fiát
Az Úgyis megtalállak című Harlan Coben-adaptációban egy apa keresi eltűnt fiát
Forrás: Netflix

Ötödik hete vezeti a Netflix toplistáját Harlan Coben adaptációja

Az Úgyis megtalállak egymás után ötödik hete áll a Netflix heti, angol nyelvű sorozatokat rangsoroló Top 10-es listájának élén. Erre legutóbb a Wednesday második évada volt képes - írja a Deadline. A július 20-ával kezdődő héten a sorozat 7,3 millió megtekintésnél járt. A minisorozat 81 országban jutott fel az első helyre, összesített nézettsége pedig már elérte a 101,9 milliót. Ezzel bekerült a Netflix legnépszerűbb angol nyelvű sorozatainak örökranglistájára, és kiszorította a tizedik helyről a szintén 2026-ban bemutatott His & Hers (Minden történetnek két oldala van) című thrillert, amely 98,2 millió megtekintést ért el.

Az Úgyis megtalállak ráadásul még csak valamivel több mint egyharmadánál jár annak a 91 napos időszaknak, amelynek nézettsége beleszámít az örökranglistába. A sorozat így a következő hetekben még több helyet is előreléphet.

Több mint 450 millió megtekintést hoztak Harlan Coben sorozatai

Az Úgyis megtalállak a második Harlan Coben-adaptáció, amely felkerült a Netflix legnépszerűbb sorozatainak listájára. A 2024-ben bemutatott Nem versz át korábban a tizedik helyet foglalta el, miután 91 nap alatt 98 millió megtekintést szerzett.

Újabb Harlan Coben-sorozatok készülnek

A Netflix 2018-ban kötött átfogó megállapodást Harlan Cobennel. Az együttműködést azóta meghosszabbították és kibővítették, így már a Myron Bolitar-regények megfilmesítési jogaira is kiterjed. A könyvsorozatból David E. Kelley készít adaptációt, a főszerepet pedig Colin Woodell alakítja majd.

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