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Egy gyakori vírus meglepő kapcsolatban állhat az Alzheimer-kórral – Ezt találták a kutatók

kutatás alzheimer kór vírus fertőzés
Simon Péter
2026.07.30.
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A herpeszvírus-fertőzés felgyorsíthatja az Alzheimer-kór kialakulásához kapcsolódó agyi elváltozásokat – erre jutottak egy friss kutatásban a tudósok. Az eredmények szerint nem maga a vírus okozta a legnagyobb problémát, hanem az immunrendszer tartós védekező reakciója.

Egy új kutatás szerint a herpeszvírus-fertőzés felgyorsíthatja az Alzheimer-kórhoz kapcsolódó folyamatokat. A vizsgálat egyelőre egereken zajlott, de fontos kérdéseket vet fel.

herpesz vírus: összefüggésbe hozható az Alzheimer-kórral
Összefüggést találtak a herpesz vírus és az Alzheimer-kór között.
Forrás: 123rf

Nem a vírus, hanem a szervezet válasza lehet a kulcs

A kutatók olyan egereket vizsgáltak, amelyek genetikailag hajlamosak voltak az Alzheimer-kór kialakulására. Amikor megfertőzték őket egy herpeszvírussal, az állatoknál gyorsabban romlott a memória, és az Alzheimer-kórra jellemző agyi elváltozások is súlyosabbá váltak.

A szakemberek szerint a károsodás hátterében elsősorban az állhat, hogy az immunrendszer hosszú ideig próbálta kordában tartani a vírust, ami tartós gyulladásos folyamatokat indított el az agyban.

Évek óta vizsgálják az összefüggést az Alzheimer-kór és a herpesz között

A herpeszvírusok és az Alzheimer-kór kapcsolatát a kutatók már hosszú ideje vizsgálják, de egyelőre nem sikerült bizonyítani, hogy a vírus közvetlenül kiváltaná a betegséget. Korábbi tanulmányok ugyanakkor arra utaltak, hogy bizonyos herpeszvírus-fertőzések összefügghetnek a demencia magasabb kockázatával, különösen genetikai hajlam esetén.

További kutatásokra lesz szükség

A mostani eredmények ígéretesek, de a kutatók hangsúlyozzák, hogy a vizsgálat egyelőre állatkísérleteken alapul. Ezért még nem lehet kijelenteni, hogy embereknél is ugyanez a folyamat zajlik le.

Ugyanakkor a felfedezés segíthet jobban megérteni, milyen szerepet játszhatnak a fertőzések és az immunrendszer működése az Alzheimer-kór előrehaladásában. A kutatók szerint a jövőben akár új kezelési lehetőségek előtt is megnyílhat az út, ha sikerül pontosabban feltárni ezt a kapcsolatot.

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