Magas koleszterinszintet jelez ez az apró elváltozás az arcodon – Szinte senki nem veszi észre a tünetet

A magas koleszterinszintet gyakran néma veszélynek nevezik, hiszen hosszú éveken át semmilyen egyértelmű tünetet nem okoz. Éppen ezért különösen fontos odafigyelni azokra az apró jelekre, amelyek a szervezetben zajló folyamatokra utalhatnak. Az egyik ilyen figyelmeztető jel lehet egy aprócska bőrtünet, amit sokan összetévesztenek akár egy pattanással vagy egy zsírcsomóval.

A magas koleszterinszint egyik tünete az arcon is jelentkezhet.

Forrás: Shutterstock

Apró, sárgás foltok a szemhéjon? Nem biztos, hogy csak esztétikai problémáról van szó.

A xanthelasma a magas koleszterinszint egyik korai figyelmeztető jele is lehet, ezért érdemes komolyan venni.

Mutatjuk, mikor kell orvoshoz fordulni, és milyen vizsgálatok segíthetnek kideríteni, mi áll a bőrelváltozás hátterében.

A magas koleszterinszint tünete az arcon

A xanthelasma sárgásfehér, puha tapintású lerakódás, amely leggyakrabban a szemhéjak belső sarkán, illetve a felső vagy az alsó szemhéjon jelenik meg. Előfordul, hogy nem csak egy, hanem több darab is található ezen a területen, és az egymáshoz közel álló csomók összeolvadhatnak. Ezek a látványos kinövések bizony nagyon zavaróak lehetnek a tükörben, de nem ez a legnagyobb gond velük.

A lapos vagy enyhén kiemelkedő foltok általában fájdalommentesek, nem viszketnek, ezért sokan csupán esztétikai problémának gondolják őket. Bár önmagában nem minden esetben jelent magas koleszterinszintet, a szakemberek szerint a xanthelasma gyakran összefügg a vér emelkedett koleszterin- vagy trigliceridszintjével, ezért mindenképpen érdemes kivizsgáltatni.

A xanthelasma kialakulásának hátterében zsírlerakódások állnak, amelyek a bőr alatt halmozódnak fel. A kockázatot növelheti a magas LDL-koleszterinszint, a magas trigliceridszint, a cukorbetegség, a túlsúly, a magas vérnyomás, a dohányzás, valamint az örökletes hajlam. Ha a szemhéjadon sárgás lerakódást veszel észre, érdemes felkeresni a háziorvosodat vagy egy bőrgyógyászt. Az orvos általában vérvizsgálatot javasol, amelyből megállapítható a koleszterin- és trigliceridszint.

A lerakódások többféle módszerrel – például lézeres kezeléssel, sebészeti eltávolítással vagy bizonyos kémiai eljárásokkal – megszüntethetők. Fontos azonban tudni, hogy ha a kiváltó ok, vagyis a zsíranyagcsere-zavar továbbra is fennáll, a xanthelasma később ismét kialakulhat.

Ezek is érdekelhetnek még: