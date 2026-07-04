Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 4., szombat Ulrik

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
világvége

Az időutazó tiktokkernek fotói vannak a harmadik világháborúról: „Meghalunk.”

világvége időutazó harmadik világháború
Life.hu
2026.07.04.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Megosztotta a TikTok-felhasználókat egy rejtélyes felhasználó, aki azt állítja magáról, hogy valódi időutazó. A @timevoyagin nevű fiók kezelője szerint újabb világméretű háború közeleg, sőt, képei vannak a harmadik világháború kezdetéről és végéről.

A @timevoyagin profil mögött álló felhasználó egy videóban azt mondta, végre engedélyt kapott arra, hogy jövőbeli eseményekről készült fotókat mutasson. Állítása szerint fényképes bizonyítékai vannak a harmadik világháborúról, és ezeket közzé is tette, olyan képeket osztott meg, amelyek szerinte a jövőbeli globális konfliktus elejét és végét ábrázolják.

A @timevoyagin időutazó szerint így néz ki a harmadik világháború
A @timevoyagin  időutazó szerint így néz ki a harmadik világháború
Forrás: TikTok

Videón a harmadik világháború

A TikTok-videó elején ez a szöveg olvasható: „FIGYELEM! Igen, valódi időutazó vagyok, ahogy ígértem, itt vannak a képek arról, hogyan kezdődött és hogyan ért véget.” Az első felvételen egy hatalmas robbanás látható egy ismeretlen város felett. Ezután további képek következnek, amelyek állítólag laboratóriumi körülmények között végrehajtott, irányított robbantásokat, illetve a világ több pontján bekövetkező hasonló detonációkat mutatnak. A videó végén a Föld látható az űrből, felperzselve.

@timevoyaging Replying to @rosemarythegachalifegirl Planet Delta #fyp #fypage #timevoyaging #timetravel #timetraveler #viral #xyzbca #2022 #conspiracy ♬ Welcome to Azawa - Truth Needs to be Out

 

Az időutazó azt állítja, a harmadik világháború akkora pusztítást okoz, hogy az emberek kénytelenek lesznek elhagyni a Földet, és egy új világba, a „Delta bolygóra” költöznek. Sokan azonban egyáltalán nem hisznek a sztorijában. Többen azt írták, a felvételek semmit sem bizonyítanak, ezeket mesterséges intelligenciával vagy számítógépes grafikával készítették, nem igaziak.

„Ezek nyilvánvalóan AI-generált képek” – írta az egyik kommentelő. Egy másik felhasználó ennél rövidebben reagált: „Totál kamu!” Volt, aki azt kérdezte: „Ez hogyan lenne bizonyíték, ha CGI?” Mások viszont komolyabban vették a videót. Egy hozzászóló csak ennyit írt: „Meghalunk.” 

Nem ez az első alkalom, hogy a @timevoyagin profil nagyotmondó állításokkal jelentkezik. Korábbi videóiban többek között arról beszélt, hogy a piramisokat földönkívüliek építették, a Titanicot szándékosan süllyesztették el, és egy UFO nemrég az 51-es körzet közelében landolt.

Ezeket olvastad már? 

Cristiano Ronaldo könnyeket csalt a rajongók szemébe: ezt tette a horvát-portugál meccs után

Megható jelenettel emlékezett Diogo Jotára a portugál labdarúgó-válogatott a Horvátország elleni győzelem után. Portugália drámai meccsen, 2–1-re nyert, ezzel bejutott a világbajnokság nyolcaddöntőjébe. A meccs lefújása után azonban nemcsak az ünneplésről szóltak a pillanatok.

83 éves korában elhunyt a legendás Kossuth-díjas színművész – Felesége jelentette be a szomorú hírt

A legendás színész családja körében, békében hunyta le örökre a szemét.

Üzent a rákkal küzdő Ákosnak Rubint Réka: "Soha ne add fel!"

Rubint Rékánál négy éve, a dalszerző-énekesnél tavasszal diagnosztizáltak rákot. Ákos betegsége megrázta a fitneszedzőt és Horvátországból üzent neki.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu