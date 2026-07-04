Az időutazó tiktokkernek fotói vannak a harmadik világháborúról: „Meghalunk.”

A @timevoyagin profil mögött álló felhasználó egy videóban azt mondta, végre engedélyt kapott arra, hogy jövőbeli eseményekről készült fotókat mutasson. Állítása szerint fényképes bizonyítékai vannak a harmadik világháborúról, és ezeket közzé is tette, olyan képeket osztott meg, amelyek szerinte a jövőbeli globális konfliktus elejét és végét ábrázolják.

A @timevoyagin időutazó szerint így néz ki a harmadik világháború

Forrás: TikTok

Videón a harmadik világháború

A TikTok-videó elején ez a szöveg olvasható: „FIGYELEM! Igen, valódi időutazó vagyok, ahogy ígértem, itt vannak a képek arról, hogyan kezdődött és hogyan ért véget.” Az első felvételen egy hatalmas robbanás látható egy ismeretlen város felett. Ezután további képek következnek, amelyek állítólag laboratóriumi körülmények között végrehajtott, irányított robbantásokat, illetve a világ több pontján bekövetkező hasonló detonációkat mutatnak. A videó végén a Föld látható az űrből, felperzselve.

Az időutazó azt állítja, a harmadik világháború akkora pusztítást okoz, hogy az emberek kénytelenek lesznek elhagyni a Földet, és egy új világba, a „Delta bolygóra” költöznek. Sokan azonban egyáltalán nem hisznek a sztorijában. Többen azt írták, a felvételek semmit sem bizonyítanak, ezeket mesterséges intelligenciával vagy számítógépes grafikával készítették, nem igaziak.

„Ezek nyilvánvalóan AI-generált képek” – írta az egyik kommentelő. Egy másik felhasználó ennél rövidebben reagált: „Totál kamu!” Volt, aki azt kérdezte: „Ez hogyan lenne bizonyíték, ha CGI?” Mások viszont komolyabban vették a videót. Egy hozzászóló csak ennyit írt: „Meghalunk.”

Nem ez az első alkalom, hogy a @timevoyagin profil nagyotmondó állításokkal jelentkezik. Korábbi videóiban többek között arról beszélt, hogy a piramisokat földönkívüliek építették, a Titanicot szándékosan süllyesztették el, és egy UFO nemrég az 51-es körzet közelében landolt.

Ezeket olvastad már?