Véget ért a Kiút – de mi folyik valójában a rémálomvárosban? Íme a legdurvább rajongói teóriák

Kevés sorozat képes olyan intenzív rajongói közösséget építeni, mint a Kiút (From). A horror, pszichothriller és misztikus dráma határán mozgó történet azonnal beszippant és már az első évadtól fogva folyamatos találgatásra készteti a nézőket. A kritikák szerint kicsit döcögős negyedik évad fináléja után pedig a teóriák gyakorlatilag felrobbantották az internetet. Többen úgy vélik, a legutóbbi részek nem sokat tettek hozzá ahhoz, amit már eddig is tudtunk, mások szerint a sorozat ereje részben épp abban rejlik, hogy sosem ad teljesen egyértelmű válaszokat, így tutira az 5. évad is tömegeket ültet képernyők elé.

A Kiúttal kapcsolatban rengeteg rajongói teória létezik.

Forrás: HBO MAX

A legfontosabb rajongói teóriák a Kiúttal kapcsolatban

A Kiút nézői magyar és nemzetközi rajongói csoportokban is különféle teóriákkal állnak elő. Az alkotók azt állítják, nem folyamatában alakítják a történetet, tehát már megvan a vége is, sőt, aki figyelmesen nézte, már az első évad első részében ott a magyarázat. Nézzük a legismertebb teóriákat!

1. A város egy tudatosan épített csapda

Az egyik legerősebb teória szerint a város nem természetfeletti módon jött létre, hanem valaki – vagy valakik – szándékosan hozták létre. A rajongók szerint túl sok minden tűnik mesterségesnek: az utak hurkot alkotnak, a házak szinte díszletszerűek, az infrastruktúra pedig logikátlan. Van áram, de nem világos, honnan jön. Vannak vezetékek, de a rendszer nem a fizika szabályai szerint működik. Ez sokak szerint arra utalhat, hogy a hely valójában egy kontrollált kísérlet vagy szimuláció, és az is felmerült, hogy a kísérlet vezetője is városlakó (és/vagyFromville-be kerülve esetleg ő sem emlékszik erre).

2. Nem a szörnyek a valódi ellenségek

A mosolygó, éjszaka vadászó lények elsőre főgonosznak tűnnek, de egyre több néző gondolja úgy, hogy ők csupán „eszközök”, és a valódi fenyegetés sokkal magasabb szintről érkezik. A teória szerint a szörnyek csak végrehajtók, miközben a háttérben egy intelligens erő manipulálja az eseményeket, amelyek ciklusonként ismétlődnek. Ez megmagyarázná, miért tűnik úgy, hogy a város reagál a lakók döntéseire, félelmeire és reményeire.