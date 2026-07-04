Szalmonellajárvány Európában, Magyarország is érintett – Ez az étel a bűnös

Ízesített, instant tészták miatt tört ki szalmonellajárvány Európában, amely 14 országban eddig legalább 106 megbetegedést okozott.

A szalmonellajárvány 14 országban jelent meg.

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Instant tészta okozza a szalmonellajárványt

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ arról tájékoztat, hogy a gyermekek és fiatal felnőttek között van a legtöbb érintett, szombat reggelig 49-en kerültek kórházba.

„A vizsgálatok arra utalnak, hogy a fertőzések ugyanazon márka termékeihez köthetők” – közölték a hatóságok. Magyarországról és további 13 országból, köztük Ausztriából, az Egyesült Királyságból, Csehországból, Dániából, Franciaországból és Németországból is jelentettek fertőzéseket– írja az Euronews nyomán a Blikk. Úgy tudni, a tömeges megbetegedés egy instant tésztához köthető, az érintett Reeva Foods a fertőzésgyanús tételeket kivonta a forgalomból, illetve belső vizsgálatot indított.

Mi az a szalmonella?

A szalmonella egy baktérium, amely leggyakrabban ételmérgezést okoz. Többnyire szennyezett élelmiszerekkel – például nem megfelelően átsütött baromfihússal, nyers tojással, pasztörizálatlan tejtermékekkel vagy nem kellően megmosott zöldségekkel és gyümölcsökkel – jut a szervezetbe. A fertőzés tünetei rendszerint a fogyasztást követő 6–72 órán belül jelentkeznek, és hasmenés, hasi görcsök, láz, hányinger, valamint hányás formájában jelentkezhetnek. Az egészséges felnőttek többsége néhány nap alatt felépül, ugyanakkor kisgyermekek, idősek, várandósok és legyengült immunrendszerű emberek esetében a betegség súlyosabb lefolyású is lehet. A szalmonellafertőzés kockázata jelentősen csökkenthető az alapos kézmosással, a higiéniai szabályok betartásával, a nyers és készételek elkülönítésével, valamint az ételek megfelelő hőkezelésével.

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