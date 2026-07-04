Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 4., szombat Ulrik

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
mozi

Felismered egy képkockából a kultfilmeket? Ez a kvíz csak az igazi filmőrülteknek sikerül hibátlanul

AFP/7e Art/UGC YM/Rodeo Drive/Tornas - Alessandro F. Dobici
mozi filmkedvelő ikonikus kvíz sztár
Life.hu
2026.07.04.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Mozifilmkedvelők, figyelem! Elhoztunk egy tesztet csak a klasszikusokból. Az ikonikus filmekre nosztalgiával emlékezünk vissza, sőt sokszor újra is nézzük őket. De vajon felismered a filmeket egyetlen képkockából? Teszteld a tudásod a filmkvízünkben!

Ha filmkvíz, akkor jöhetnek a kultikus mozifilmek! Popcornt és tudást elő, ugyanis nosztalgiavonatra szállunk fel. Ha szereted a kalsszikus filmeket, akkor ez a teszt neked szól. Vajon felismered egyetlen képkockából a híres alkotásokat?

popcorn a moziban – filmkvíz
Barangold be filmkvízünkkel (és egy kis pattogatott kukoricával) a mozifilmek világát!
Forrás: Shutterstock

Filmkvíz: ha imádod a klasszikusokat, akkor ez neked szól

Kultikus filmeknek nem épp a legfrissebb mozifilmeket szoktuk hívni. Ez nemcsak azért van, mert a mozifilm is olyan, mint a bor, vagyis idő kell ahhoz hogy igazán ínycsiklandóvá és ismertté váljon; hanem azért is, mert manapság már szinte kevesebb a mozifilm, mint a streamingszolgáltatókra készült produkciók. Meglehet, hogy kvízünk filmjeit még gyermekkorodban láttad a moziban, vagy tinikorodban volt meg DVD-n, esetleg még VHS-en tekerted a szalagot a film elejére.

Klasszikus filmek kvíze: miért váltak ikonikussá ezek az alkotások?

Filmkvízünkbe olyan produkciókból hoztunk képeket, melyek kultikus filmekké váltak. Egy film több indokból válhat ikonikussá. Meghatározóvá válhat azért, mert minden idők legjobb rendezőjével dolgoztak az adott filmben, vagy mert színészóriások alakították a főszerepeket, vagy szimplán mert a produkció korszakalkotó volt és óriási sikert aratott. A következő 8 filmben viszont az a szerencsés helyzet állt elő, hogy mindhárom opció együttesen volt jelen a mozivászonra kivetített produktumokban. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy ezek a filmek hány díjat zsebeltek be. De lássuk, melyek ezek a filmek!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Melyik filmből származik a kép?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Melyik filmből származik a kép?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Melyik filmből származik a kép?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Melyik filmből származik a kép?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Melyik filmből származik a kép?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Melyik filmből származik a kép?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Melyik filmből származik a kép?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Melyik filmből származik a kép?

Filmkvíz: csak a 90-es évek rajongói ismerik fel ezeket a színészeket az ikonikus szerepükről

Derítsd ki, mennyire vagy retro film géniusz!

Karácsonyi filmkvíz: mennyire ismered a legnépszerűbb mozikat?

Te mennyire ismered a legnépszerűbb karácsonyi filmeket? Itt a lehetőség, hogy teszteld a tudásodat ezzel a karácsonyi filmkvízzel!

Kvíz: Hogyan tudnék élni nélküled? Teszteld, mennyire vagy a film rajongója

Mennyire ismered a Hogyan tudnék élni nélküled? című népszerű filmet? Ezzel a filmkvízzel próbára teheted magad!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu