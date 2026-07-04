Felismered egy képkockából a kultfilmeket? Ez a kvíz csak az igazi filmőrülteknek sikerül hibátlanul

Ha filmkvíz, akkor jöhetnek a kultikus mozifilmek! Popcornt és tudást elő, ugyanis nosztalgiavonatra szállunk fel. Ha szereted a kalsszikus filmeket, akkor ez a teszt neked szól. Vajon felismered egyetlen képkockából a híres alkotásokat?

Barangold be filmkvízünkkel (és egy kis pattogatott kukoricával) a mozifilmek világát!

Forrás: Shutterstock

Filmkvíz: ha imádod a klasszikusokat, akkor ez neked szól

Kultikus filmeknek nem épp a legfrissebb mozifilmeket szoktuk hívni. Ez nemcsak azért van, mert a mozifilm is olyan, mint a bor, vagyis idő kell ahhoz hogy igazán ínycsiklandóvá és ismertté váljon; hanem azért is, mert manapság már szinte kevesebb a mozifilm, mint a streamingszolgáltatókra készült produkciók. Meglehet, hogy kvízünk filmjeit még gyermekkorodban láttad a moziban, vagy tinikorodban volt meg DVD-n, esetleg még VHS-en tekerted a szalagot a film elejére.

Klasszikus filmek kvíze: miért váltak ikonikussá ezek az alkotások?

Filmkvízünkbe olyan produkciókból hoztunk képeket, melyek kultikus filmekké váltak. Egy film több indokból válhat ikonikussá. Meghatározóvá válhat azért, mert minden idők legjobb rendezőjével dolgoztak az adott filmben, vagy mert színészóriások alakították a főszerepeket, vagy szimplán mert a produkció korszakalkotó volt és óriási sikert aratott. A következő 8 filmben viszont az a szerencsés helyzet állt elő, hogy mindhárom opció együttesen volt jelen a mozivászonra kivetített produktumokban. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy ezek a filmek hány díjat zsebeltek be. De lássuk, melyek ezek a filmek!