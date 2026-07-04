A Bazi nagy görög lagzi Toula-ja 63 évesen ilyen dögös – Nia Vardalos gyönyörű friss fotóin

A Bazi nagy görög lagzi főszereplője, Nia Vardalos ma már 63 éves, de ugyanolyan ragyogó szépség, mint közel 24 évvel ezelőtt, a film bemutatásakor. Legújabb képein dögös szettben mutatkozott a vörös szőnyegen, és megvillantotta gyönyörű, ikonikussá vált mosolyát is.

Nia Vardalos és Spiros Katsagans.

Forrás: Profimedia

A Bazi nagy görög lagzi Toula-ja ma már 63 éves.

Nia Vardalos természetes szépségével és kisugárzásával hódít.

A rajongók szerint ma dögösebb, mint valaha.

Nia Vardalos 63 évesen ilyen gyönyörű

Amikor 2002-ben bemutatták a Bazi nagy görög lagzi című filmet, a fél világ beleszeretett Toula Portokalos karakterébe. A kissé visszahúzódó, önbizalomhiánnyal küzdő fiatal nő története milliókat nevettetett meg, miközben azt is megmutatta, milyen fontos önmagunk megtalálása és a család szeretete. A karaktert alakító Nia Vardalos nemcsak a film főszereplője volt, hanem a forgatókönyvet is ő írta.

Nia Vardalos, a Bazi nagy görög lagzi Toula-ja 63 évesen a vörös szőnyegen.

Profimedia

Nia Vardalos ma 63 éves, de megjelenése alapján ezt aligha hinné bárki. A színésznő az elmúlt években is megőrizte természetes szépségét, karcsú alakját és fiatalos kisugárzását. Ritkán visel feltűnő sminket, inkább a letisztult eleganciára és az önazonos stílusra esküszik, ami nagyon jól áll neki. Nia Vardalos példája jól mutatja, hogy a kor csak egy szám: a természetesség, az elegancia és a pozitív kisugárzás időtállóbb, mint bármelyik trend.

Ezek is érdekelhetnek még: