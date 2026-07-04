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A Bazi nagy görög lagzi Toula-ja 63 évesen ilyen dögös – Nia Vardalos gyönyörű friss fotóin

Northfoto - 90061/KPA
akkor és most színésznő Nia Vardalos Bazi nagy görög lagzi
Váradi Melinda
2026.07.04.
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Közel 24 év telt el a Bazi nagy görög lagzi bemutatója óta. A főszereplő, Nia Vardalos viszont ma, 63 évesen is lenyűgözően néz ki.

A Bazi nagy görög lagzi főszereplője, Nia Vardalos ma már 63 éves, de ugyanolyan ragyogó szépség, mint közel 24 évvel ezelőtt, a film bemutatásakor. Legújabb képein dögös szettben mutatkozott a vörös szőnyegen, és megvillantotta gyönyörű, ikonikussá vált mosolyát is.

HOLLYWOOD, CA - MARCH 15: Nia Vardalos, Spiros Katsagans at the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California. Credit: Marty/MediaPunch
Nia Vardalos és Spiros Katsagans.
Forrás: Profimedia
  • A Bazi nagy görög lagzi Toula-ja ma már 63 éves. 
  • Nia Vardalos természetes szépségével és kisugárzásával hódít. 
  • A rajongók szerint ma dögösebb, mint valaha.

Nia Vardalos 63 évesen ilyen gyönyörű

Amikor 2002-ben bemutatták a Bazi nagy görög lagzi című filmet, a fél világ beleszeretett Toula Portokalos karakterébe. A kissé visszahúzódó, önbizalomhiánnyal küzdő fiatal nő története milliókat nevettetett meg, miközben azt is megmutatta, milyen fontos önmagunk megtalálása és a család szeretete. A karaktert alakító Nia Vardalos nemcsak a film főszereplője volt, hanem a forgatókönyvet is ő írta.

Nia Vardalos arrives at the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles.,Image: 1083281605, License: Rights-managed, Restrictions: This content is intended for editorial use only. For other uses, additional clearances may be required., Model Release: no , Pictured: Nia Vardalos
Nia Vardalos, a Bazi nagy görög lagzi Toula-ja 63 évesen a vörös szőnyegen.
Profimedia

Nia Vardalos ma 63 éves, de megjelenése alapján ezt aligha hinné bárki. A színésznő az elmúlt években is megőrizte természetes szépségét, karcsú alakját és fiatalos kisugárzását. Ritkán visel feltűnő sminket, inkább a letisztult eleganciára és az önazonos stílusra esküszik, ami nagyon jól áll neki. Nia Vardalos példája jól mutatja, hogy a kor csak egy szám: a természetesség, az elegancia és a pozitív kisugárzás időtállóbb, mint bármelyik trend.

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