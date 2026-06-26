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Medencébe fulladt az influenszer 2 éves kislánya: „Azt hitte, már nagy lány, és egyedül is tud úszni"

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Nagy Anna
2026.06.26.
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Szörnyű hírrel jelentkezett a TikTok népszerű influenszere. Tudatta követőivel, hogy kétéves kislánya medencébe fulladt.

A 33 éves influenszer, Jamal Morton azzal vált híressé a TikTokon, hogy vicces videókat tett közzé a gyereknevelésről és a szülőségről. Már 1,1 millió követője van, azonban most visszavonul, legalábbis egy időre biztosan. Tudatta ugyanis a rajongókkal, hogy kétéves kislánya meghalt, a medencébe fulladt.

Medencébe fulladt az influenszer 2 éves kislánya - Képünk illusztráció
Medencébe fulladt az influenszer 2 éves kislánya - Képünk illusztráció
Forrás: 123rf.com

Medencébe fulladt az influenszer 2 éves kislánya

A 33 éves Jamal Morton Instagramon és TikTokon is hatalmas népszerűségnek örvendett a vicces videóival, amelyek többbnyire a gyereknevelésről és a szülőségről szóltak. Nemrég azonban szörnyű hírről tájékoztatta az 1,1 millió követőjét: 2 éves kislánya medencébe fulladt. „Te voltál a legjobb kislány, akit egy apa valaha kívánhat. Egy gyerek elvesztése olyan fájdalom, amit a legrosszabb ellenségemnek sem kívánok. Közzé kell tennem ezt a posztot, ugyanis egy darabig nem fogtok látni. Szünetet kell tartanom. Elvesztettem a kislányomat. Remélem, hogy a mennyország létezik, mert nem tudom elviselni a gondolatát annak, hogy teljesen egyedül vagy. Szóval Isten, ha létezel, kérlek vigyázz a kicsikémre. Nyugodj békében, édes angyalkám. Apa örökké szeret téged, Rose" – írta a TikTokon Jamal.

 Azt hitte, már nagy lány, és egyedül is tud úszni. Kijött a házból, bement a medencébe, és megfulladt 

– árulta még el az apa. A történtek után a család úgy döntött, hogy elköltözik jelenlegi otthonukból, mert nem bírnák ott leélni az életüket. 

Sajnos ehhez hasonló tragédiák minden évben történnek, nem véletlenül figyelmeztetnek szakértők arra is, hogyan ismerjük fel azt, ha valaki fuldoklik. Nyáron a meleg autó is veszélyes, minden évben felhívják a szülők figyelmét arra, hogy néhány percre se hagyják bent a gyereket, mert akár 10 perc is elég ahhoz, hogy tragédia történjen

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