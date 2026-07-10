A levegőben tört be a repülőgép ablaka, beszippantott egy 61 éves utast – Sokkoló videó

Súlyos incidens történt a Ryanair–Malta Air-üzemeltetés alatt lévő FR-1879-es járatán, amely péntek reggel Thesszalonikiből a németországi Memmingenbe tartott. A repülőgép-baleset során a gép ablaka betört, és beszippantotta az ott ülő utast.

A Ryanair repülőgépe súlyos balesetet szenvedett, egy utas beszorult a kitört ablakba.

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Egy utas életveszélyes helyzetbe került, miután menet közben betört a repülőgép ablaka.

A fedélzeten pánik tört ki, az utasok és a személyzet azonnal megkezdték a mentést.

Az elképesztő esetről készült videó bejárta az internetet.

Sokkoló baleset: betört a repülőgép ablaka

A Budflyer oldalán látható bejegyzés szerint a 9H-QEU lajstromot viselő B737-es gép ablaka betört a felszállás után, és az emiatt keletkező dekompresszió okozta nyomásváltozás beszippantotta az ablak mellett ülő 61 éves utast, aki beszorult az ablaknyílásba, a feje pedig kilógott az ablakon.

💢 Σκηνές πανικού σε πρωινή πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Μόναχο, όταν, ενώ ήταν στον αέρα, έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους.



✈️ Λίγο μετά την απογείωση ακούστηκε δυνατός θόρυβος, έσπασε παράθυρο και ο επιβάτης που καθόταν στο… pic.twitter.com/HcFxVQjBuw — iefimerida (@iefimerida) July 10, 2026

A dekompresszió miatt a gép oxigénmaszkjai kiestek. Az idős férfit végül behúzták a gépbe, a sérült ablaknál lévő üléssorban ülő összes utast pedig átültették. A repülőgép 10 000 láb alá ereszkedett, és visszatért Thesszalonikibe. A beszámolók szerint az ablakot egy, a repülőgép egyik hajtóművéből származó törmelék törhette be, de a vizsgálatok még tartanak. A baleset helyszínéről és a betört ablakról az X-re posztolták a fenti megrázó videót.

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