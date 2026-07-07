10 kilóval többnek tűnhetsz: kövérítő ruhadarabok, amelyek a testképedet és az önbizalmadat is tönkreteszik

Ha olyan darabokat viselsz, amelyek optikailag szélesítenek vagy plusz kilókat pakolnak rád, pont a lényeg vész el: a magabiztosság és a könnyedség. Az előnytelen fazonok, vagyis az alattomosan kövérítő ruhadarabok miatt nehézkesnek érezheted magad a legnagyobb kánikulában, ami rányomja a bélyegét a hangulatodra is. Inkább emeld ki magadon a legelőnyösebb részleteket. Mutatjuk, melyek a tiltólistás cuccok.
- Bizonyos minták és vizuális megoldások észrevétlenül is erősíthetik a szélesség érzetét
- A zsákszerű tunikák elrejtik a sziluettet, így optikailag szélesíthetik az alakot és elveszik a nőies vonalakat
- Mutatjuk, melyek még azok, amelyek életveszélyesnek minősülnek és tiltólistásak
Kövérítő ruhadarabok, amelyeket valóságos önkínzás viselni
Tipikus kövérítő ruhadarabok a bő vagy a túlzottan lezser szabású ruhák, amelyek zsákszerűen lógnak, és eltüntetik a nőies formákat.
A rossz helyen elhelyezett fodrok, a zsebek, illetve a harsány, nagy méretű minták szintén optikai szélesítő hatással bírnak,
de ide tartoznak a derékban elvágott, merev maxiruhák vagy a túlméretezett tunikák is, amik alattomos módon összenyomhatják a sziluettet.
Harsány sárga ruha − Kigömbölyít ott is, ahol nem akarod
A harsány sárga gömbölyíti az idomokat, a testfelület optikailag nagyobbnak és szélesebbnek tűnik, mint amilyen a valóságban. Bánj csínján vele! Nézd meg, milyen színárnyalatot visel Katalin hercegné − ezzel te sem lőhetsz mellé.
Kontrasztos, színes csíkok − Vaskos hasábnak tűnik tőlük a megjelenésed
A vízszintes csíkok vizuálisan szélesítik a törzset és a csípőt. Ha a csíkok függőlegesek, de túl szélesek és éles a kontraszt köztük, a szem nem egybefüggő vonalként, hanem különálló, vaskos hasábokként érzékeli őket. Ez a darabolás megtöri a test folytonosságát, amitől az alak nem magasabbnak, hanem tömzsibbnek és vaskosabbnak hat.
A metálfényű nadrágok drasztikus hatása
Ami egy autónak vagy a körmödnek jól áll, korántsem biztos, hogy ruhaként is beválik. A metálfény egyenetlenül veri vissza a környezeti fényt: a nadrág redőin, a combok és a fenék ívein a fény vakító pontokat hoz létre, míg a mélyedésekben sötét árnyékok keletkeznek. Ez a drasztikus fény-árnyék hatás plusz térfogatot ad a lábaknak, ami még a legvékonyabb alkatot is azonnal erősebbnek és teltnek mutatja.
Buborékszoknya − 100-ból talán csak 1 nőn mutat jól
Azzal, hogy a tervezők zárt, levegővel teli gömbformát hoznk létre a fenék és a combok körül, gyakorlatilag elveszik az életkedved. A merevebb tartású anyagokból készült buborékalj teljesen elfedi a test valódi vonalait, és mesterséges, széles sziluettet kölcsönöz a csípőnek, miközben optikailag jelentősen megrövidítik a lábakat. Mégis hová gondoltak? Kinek áll ez jól?
Tudtad, hogy a vékony pántos trikók is dundibbnak mutathatnak? Legalábbis a karod térfogatát nagyobbnak mutatják. A vékony pánt mellett a kar sokkal nagyobbnak tűnik. Helyette válassz félvállas felsőket. Az aszimmetria miatt a tekintet a kulcscsontra és a nyakra fókuszál.
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